– Kulturministeren viser forakt for kunstnere

– Kulturministeren viser en veldig forakt for dem som tar utdannelse og er profesjonelle kunstnere, sier Tørdal.

HILDE TØRDAL er styreleder i Norske Billedkunstnere Foto: Daniel Guanio / NRK

Hun viser også til et innlegg i Adresseavisen i forrige uke, der Helleland sier: «Jeg vil gjøre kunst og kultur enda viktigere for flere. Da må vi lytte til de stemmene som aldri kommer til uttrykk, ikke bare akademisk snobberi som bidrar til å skape avstand og mindre engasjement blant folk i hele landet.»

Hun legger til at vi må høre på bestemor på Snapchat og ungdom på litteraturhus.

– Det forteller oss at hun ikke har lyst til å høre på alle de fagpersonene og kunstnerne som er der ute. De har vært i feltet lenge og har peiling på det de snakker om. Hun vil bare høre på det hun kaller «folket», men vi er jo også folk, og hun er vår minister, sier Hilde Tørdal.«»

Hun kaller det kunstnerforakt.

– Det må stå for hennes regning. Jeg er interessert i å diskutere innholdet i forslaget til endring, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Stridens kjerne

Over 300 millioner kroner skal fordeles til kunstnere gjennom ulike kunstnerstipender. 7259 søkte om stipend i fjor, 1814 fikk. Det finnes 24 forskjellige komiteer, og det er kunstnerorganisasjonene som har bestemt hvem som skal sitte i dem.

STRID OM STIPENDKOMITEENE: Kulturminister Linda Hofstad Helleland mener det er på tide endre ordningen, etter at den har ligget på bordet til vekslende kulturministre i 10–15 år. Foto: Lotte Olsen Jessa / NRK

Nå vil kulturministeren at et utvalg skal oppnevne komitemedlemmene, kunstnerorganisasjonene kan bare foreslå. Linda Hofstad Helleland har også tatt til orde for å slå sammen komiteer.

– Regjeringen mener at kandidatene som skal sitte i komiteene må oppnevnes på grunnlag av kompetanse, og ikke at han eller hun er medlem av en organisasjon. Det er viktig for ordningens legitimitet, sier hun.

For kunstnerne er det viktig at det er fagfolk som kjenner det spesielle kunstfeltet som skal sitte i komiteene. De kaller det fagfellevurdering.

– Kunstnernettverket, som består av 20 kunstnerorganisasjoner, har allerede foreslått at observatører får adgang til komitéarbeidet ved behov, og at det skal tilstrebes en god bredde av fagfeltet i komiteen, sier Tørdal.

HEIDI MARIE KRIZNIK er leder i Den norske Forfatterforening Foto: Espen Tollefsen

– Gir oss aldri

– Vi kan ikke ha det slik at alle mulige folk skal sitte i komiteene. Det må være folk som har peiling på maleri, litteratur eller dans. Det kommer vi aldri til å gi oss på, sier Hilde Tørdal.

Hun får støtte fra Heidi Marie Kriznik, som leder Den norske Forfatterforening.

– Undersøkelser viser at 80 prosent av kunstnerne har tillit til stipendordningene. Jeg har heller aldri sett noen utredning som slår fast at dagens ordning ikke fungerer, sier hun.