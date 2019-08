– Så mange som sju av ti aldri har debattert politikk- og samfunnsspørsmål i noen form for medier, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

Medietilsynets undersøkelse viser at de aller færreste av oss har deltatt i diskusjoner om politikk og samfunn i media, hverken i aviser eller i sosiale medier.

– Det ser ut til at den digitale utviklingen med flere muligheter til å uttale seg offentlig, ikke har ført til at flere har deltatt i debatten, sier Velsand.

– Tror folk er redd for å ikke bruke et intelligent nok språk

– Sju av ti? Det er jo litt trist, men gjelder det bare unge?

– Nei, det er tall for alle nordmenn.

– Ja, det er bare trist, sier student Eivind Tørstad (21).

– Jeg tror det er fordi det brukes et altfor komplisert språk. Jeg tror folk er redd for å ikke bruke et intelligent nok språk for å delta, sier student Helle Storvig (24).

Studentene Eivind Trøstad og Helle Storvig synes det er trist at så få deltar i debatten om politikk og samfunn. Foto: Petter Pettersen / NRK

Direktør i Medietilsynet, Mari Velsand, sier grunnen til at folk ikke deltar er at de ikke ønsker å dele sine meninger i media, men at mange er interessert i temaene.

Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, mener det er viktig for demokratiet å få med flere i debatten.

– 60 prosent sier de er interessert i politikk og samfunn, men det en del som frykter negative kommentarer hvis de deltar.

Velsand mener det må være et mål at flest mulig engasjerer seg i diskusjonen om viktige samfunnsspørsmål.

– Undersøkelsen viser at det er mange stemmer vi ikke hører. En diskusjon om hvordan vi får enda flere til å delta i debatten, tror jeg er viktig for en bredere demokratisk deltagelse.

– Klart at det er et demokratisk problem

Professor emeritus ved institutt for medier og kommunikasjon på Universitetet i Oslo, Helge Rønning, er ikke overrasket over tallene i undersøkelsen.

Medieprofessor Helge Rønning, mener kløften mellom de med høy og de med lavere utdanning er et demokratisk problem. Foto: Petter Pettersen / NRK

– Den viser at det er ganske mange. På den andre siden ønsker man alltid at det er flere som skal være med i den løpende diskusjonen om viktige samfunnsspørsmål.

Blant dem som ikke deltar i slike debatter er det flest unge under 30 år og de med lav utdanning. Det er et samfunnsproblem, mener Rønning.

– Et slikt skille, eller en kløft, mellom dem som har høyere utdanning og dem som har lavere utdanning i et samfunn, er klart et demokratisk problem og en utfordring.

Flest bruker Facebook for å diskutere

Av dem som faktisk deltar i debatten, er det flest som deltar på Facebook, viser undersøkelsen. Medieprofessor Rønning mener sosiale medier kan være positivt for meningsutvekslingen.

– På sitt beste har de nye kommunikasjonsplattformene en åpnende effekt, og de bidrar til en større informasjonsbredde. Samtidig kan det også bidra til at man bare snakker med dem man er enige med på forhånd, at det blir et ekkoeffekt.

Les også: Fryktet for jobben sin etter et innlegg på Facebook

Velsand mener at man må være oppmerksom når man deltar i debatten på sosiale medier, fordi det der kan deles falske nyheter. Men at sosial medier brukes til diskusjon er bra.

– Flere muligheter til å delta i debatten er positivt. Det er en utfordring som de tradisjonelle, redaktørstyrte mediene bør ta - hvordan de også kan få flere med på debatten i sine kanaler.