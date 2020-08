– Jeg trodde det skulle bli veldig annerledes. Men det er på samme sted, med mye av de samme folkene, samme rom og scene som Idol. Det trigga noe i meg, forteller Sandra om Stjernekamp-deltakelsen.

Les mer om årets artister og første sending her: Stjernekamp (1:10) – egen sjanger

Gjennom Idol ble TV-seerne kjent med ei blid og sprudlende jente. Det vi ikke fikk se var de negative tankene artisten slet med på innsiden.

– Jeg føler meg litt som den lille jenta som ikke er god nok, og som ikke ser bra nok ut. Det er skadelig, så da må jeg ta noen bevisste valg for å føle meg bedre, forteller Sandra.

Sandra ble for alvor kjent da hun var med i Idol i 2004, bare 16 år gammel. Foto: Ørn E. Borgen / NTB, Scanpix

– Jeg skal leve

Heldigvis er det mye som har forandret seg siden da, og hun forteller at hun ikke er den samme personen som da hun var 16 år.

– Men jeg må̊ jobbe med meg selv for å tenke at jeg er bra nok, og flink nok til å være med. For min største fiende er meg selv, forteller Sandra.

Artisten er åpen og ærlig om sine egne psykiske problemer, men forteller at hun er på et bedre sted i livet i dag.

– Jeg tok et valg. Jeg skal leve, jeg skal kjenne på det folk sier er lykke, jeg skal kjenne på forelskelse og jeg skal bli mor, forteller Sandra.

Som i dag har blitt mor og er stormende forelsket i forloveden sin, Lasse Joachim Langerud.

Brenner for psykisk helse

En av hjertesakene til Sandra er nettopp ungdom, barn og psykisk helse. På sin private Instagram-konto legger artisten jevnlig ut poster rundt dette temaet.

– Mitt råd til unge er å avfølge folk som ikke får deg til å føle deg bra. Ikke fall for fristelsen med å redigere deg selv og kroppen din. Det du gjør da er å si til deg selv at du ikke er bra nok som du er, forteller hun.

Foto: Maiken Amanda Brennås / NRK

Skal synge på nordnorsk

I kveld skal Sandra gjøre sin egen, nordnorske versjon av den svenske hitlåten «Svag».

– Først og fremst så tror jeg det blir veldig skummelt. Den er sårbar og den treffer meg veldig, så det kommer til å bli veldig nakent, forteller Sandra.

Hun har bare med seg piano og noen strykere på scenen.

– Låten heter «Svag», men at jeg velger den og tør å vise sårbarhet, gjør jo at jeg egentlig er sterk. For meg er det å vise sårbarhet styrke, forteller Sandra.

I kveld sitter Maria Mena og Staysman i dommerpanelet sammen med Mona B. Riise. Stjernekamp ser du 19:50 på NRK 1 eller i NRK TV.