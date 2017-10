En maler, en fotograf og en journalist, en tegner og en skuespiller. Mye skiller dem, men de har noe til felles. De er en del av en generasjon der det digitale livet både er med på å bestemme hva de er opptatt av og hvordan de uttrykker seg.

Sammen stiller de ut sine bilder, videoer og installasjoner på hovedutstillingen OFFBEAT under mote- og kunstfestivalen Uncontaminaited.

– Vi ønsker å sette søkelys på det visuelle språket til den yngre generasjonen i Norge og gi et innblikk i forskjellige uttrykk av norsk ungdomskultur, sier en av kvinnene bak festivalen, Hilde Pettersen Reljin.

Når Instagraminnlegg blir kunst

Ulrikke Falch markerer, seg som en sterk, feministisk stemme gjennom sosiale medier. Foto: Skjermdump/Instagram

"I'm a #prettyprincess because I am funny and strong! What about you?"

Du husker henne fra Skam. I tiden etter NRK-serien har Ulrikke Falch blitt en av de mest innflytelsesrike norske, unge stemmene i sosiale medier med over en million følgere fra hele verden på Instagram.

Hun poster bilder og videoer under emneknaggene #girlpower og #prettyprincess, hvor hun oppfordrer jenter å stå opp for sine meninger.

– Det er litt surrealistisk å bli stilt ut sammen med så mange andre unge og talentfulle. Jeg har aldri sett på det jeg gjør som kunst. Men når noen sier at det er det, så sier jeg OK!

– Hun har et eget uttrykk som kan betraktes som kunst, sier Hilde Pettersen Reljin.

Sosiale medier er et viktig verktøy

McZaint bruker ofte seg selv i sine uttrykk. Foto: McZaint

På hovedutstillingen vises syv kunstneres verk. En av dem er Ninni Nyhus, som går under kunstnernavnet McZaint. Med kollasjteknikk og resirkulasjon av video, formidler hun leken popkultur og internettfenomener.

Hun tror sosiale medier er viktige arenaer å formidle kunst.

– På Instagram når jeg en annen type mennesker enn klassiske kunsttittere, det liker jeg. Folk kan ramle bort i kunsten der, og oppleve den på sin måte. På utstillinger kan kunst oppleves som satt. Mitt uttrykk et opprør mot den satte kunsten, men nå er jeg jo en del av en utstilling, sier McZaint og ler.

Også kunstnerne Sindre Braathen, Signe Fuglesteg Luksengard, Martin Høye, Marthe Andersen og Anette Moi stiller ut på utstillingen.

Til NRK sier Moi, som er frilans illustratør, at hun ønsker at folk skal smile av tegningene hennes. Med base i Stavanger, har hun illustrert bøker og hatt tegninger på trykk i Le Monde, Vice Magazine og Dagens Næringsliv.

To mektige menn illustrert av Annette Moi.

Hun anser sosiale medier som et viktig sted for å nå ut til folk.

– Instagram er galleriet mitt. Det er lett å sende meldinger til hverandre, så jeg som kunstner har fått et mer direkte forhold til folk, sier Moi.

– Jeg vil føkke litt med øynene til folk

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

29 år gamle Sindre Braathen fra Moss startet å male da han var 15 år. Til NRK sier han at han vil lage et uttrykk som utfordrer øyet, samtidig som det er visuelt behagelig.



– Jeg vil føkke litt med øynene til folk. Jeg synes ikke det gir så mye mening i å selv analysere det jeg maler, jeg synes de er interessant å høre hva andre opplever når de ser mine malerier.

Kunstneren henter inspirasjon fra flere områder og plattformer. Men han bruker ikke sosiale medier på en spesiell måte som kunster.

– Sosiale medier er inspirerende som alt annet, sier han.