36 år gamle Meghan Markle er skuespiller og filantrop - hun er opptatt av likestilling, har engasjert seg for bedre utdanning og helsehjelp til fattige barn, og har blant annet snakket høyt om hvordan menstruasjon holder mange jenter borte fra skolen i mange deler av verden.

Da hun kom inn i britenes bevissthet for 16 måneder siden, var det imidlertid alderen, skilsmissen og hennes brunhudede gener som opptok mediene i Storbritannia.

Omtalen av hennes «eksotiske» utseende fikk til slutt prins Harry og kongehuset til å utstede en uvanlig uttalelse i november i fjor, der de ba om å få slutt på det de mente var, blant annet, rasistisk pressedekning av prinsens kjæreste.

Prins Harry og Meghan Markle annonserte sin forlovelse i Storbritannia i dag. Foto: AP

– Jeg er halvt svart og halvt hvit

Selv har Markle snakket åpent om sine problemer med å finne sin identitet som en med blandet, etnisk bakgrunn. Både fordi det har bydd på utfordringer med å få roller som skuespiller, men også fordi «alle» spør om hvor hun «egentlig» er fra:

«Jeg kunne sagt Pennsylvania og Ohio, isteden gir jeg dem hva de fisker etter: Faren min er kaukasisk, hvit, og min mor er afroamerikaner. Jeg er halvt svart og halvt hvit».

Meghan Markle sammen med sin mor, Doria Ragland. Foto: MARK BLINCH / Reuters

– Dette må skje, også i Norge

Men denne bakgrunnen kan virke positivt på det britiske kongehuset. Det sier sosiolog og førsteamanuensis ved Høyskolen i Oslo og Akershus, Pål Veiden.

– Hun blir et symbol, kanskje paradoksalt nok, ved å ha litt mørkere hud enn oss andre, enn de tradisjonelle medlemmene av kongehuset, og flere vil definere seg med det.

Veiden mener kongehuset er avhengig av legimitet, det må ha kontakt med hvordan folket er sammensatt.

– Rent logisk så må dette skje, akkurat som det må skje i Norge, sier han.

– Blir en brobygger

Skuespiller Iselin Shumba tror Meghan Markle kan bli en brobygger mellom kongehuset og befolkningen i Storbritannia. Foto: Privat

Skuespiller Iselin Shumba, som uttalte seg kritisk til norsk TV-bransje i fjor vinter for nettopp mangelen på å speile befolkningen - sier Meghan Markle kan være en brobygger.

– Et kongehus og en befolkning som det er et stort gap mellom har nå sjansen til å komme nærmere og Meghan blir en brobygger identitetsmessig for befolkningen.

– Mange hvite prinsesser

Maimuna Sey i Oslo påpeker at Storbritannia har vært multikulturelle lenge, sammenlignet med Norge.

– Jeg tror ikke Norge er der ennå, men det er et symbol – det går an å se dit og tenke at dette også er mulig i Norge.

Ovidia Touray savner flere mørkhudede prinsesser, både i virkeligheten og i filmene.

– Da jeg var liten følte jeg at det var mange hvite prinsesser, den eneste jeg kunne forholde meg til var Pocahontas, liksom.

Sosiologen forteller at denne historiske forlovelsen er uttrykk for en langsiktig endring i Storbritannia. av demografisk karakter.

– Befolkningen ser litt annerledes ut, rent hudmessig og kongehuset avspeiler det på en fin måte. Monarkiet kan integrere, der politikken splitter, sier Veiden.