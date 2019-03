– Jeg blir sjokkert over at Kjartan Fløgstad kaller min far jødehater

På Den norske forfatterforenings (DnF) sitt årsmøte i helgen kunngjorde Kjartan Fløgstad at han meldte seg ut i protest etter 50 års medlemskap.

Årsaken var at DnF i fjor gikk ut med en unnskyldning til 17 forfattere som ble dømt av den såkalte Æresretten etter krigen, for å ha for tette bånd til okkupasjonsmakten.

– Kan jeg være med i en forening som feirer seg selv ved å be antisemitter, holocaustfornektere, krigsprofitører om unnskyldning og som æreskjeller våre kollegaer for æresretten og hele det demokratiske flertallet for å ha utført uhyrligheter og sette en skamplett på foreningen i 1945, spurte Fløgstad retorisk fra talerstolen på møtet, ifølge Morgenbladet.

Forfatter Kjartan Fløgstad meldte seg ut av Den norske forfatterforeningen i protest. Foto: Javier Ernesto Auris / NRK

Etter at han sa dette skal han ha bedt om at det skulle bli referatført at han meldte seg ut av foreningen, og forlot møtet.

– Uskyldig dømt

– Blant forfatterne som Kjartan Fløgstad omtaler er min far André Bjerke, og min bestefar Ejlert Bjerke, som ble uskyldig dømt etter krigen, sier Vilde Bjerke til NRK.

Hun trekker videre fram at de aldri ble dømt av en domstol, men at de ble dømt av DnFs interne æresrett, for å ha hatt for tette bånd med tyskerne under andre verdenskrig.

Æresretten ga blant annet forfatterne bøter og ila publiseringsforbud i perioden etter krigen.

– Fikk ødelagt livene sine

Vilde Bjerke sier til NRK at hun syns beklagelsen fra DnF kom for seint, men hun er fremdeles glad for at den kom.

André Bjerke ble dømt av æresretten, men senere frikjent. Foto: Aschehoug

– Pappa og bestefar fikk ødelagt livene sine på et helt urettferdig grunnlag, sier hun.

Hun forteller at faren, André Bjerke, kjempet hardt i mange år for å bli kvitt ryktet han fikk etter krigen.

André Bjerke ble etter at han anket frikjent av æresretten, men datteren kritiserer likevel forfatterforeningen for å ikke ha kommunisert godt nok at han var blitt frikjent.

– Jeg blir sjokkert over at Kjartan Fløgstad kaller min far jødehater, sier hun.

Styrevedtak trumfer ikke demokratiske vedtak

Kjartan Fløgstad forteller til NRK at årsaken til at han meldte seg ut av forfatterforeningen fordi han mente at et styrevedtak i 2018 ikke burde kunne overstyre det som var et demokratisk vedtak i foreningen etter krigen.

– Mener du at man ikke burde bedt om unnskyldning?

– De har i alle fall ikke noe grunnlag for å gjøre det på den måten de har gjort det nå. Hvis man skulle gjort det måtte i alle fall hele foreninga stå bak, sier Fløgstad til NRK.

Han sier at han hørte om at DnF beklagde ovenfor de som ble dømt av æresretten før han hørte det på radio.

– Beklagelsen var riktig

– Jeg tenker at den beklagelsen var riktig, sier leder i DnF Heidi Marie Kriznik.

Hun mener likevel at det hadde vært lurt om de hadde bedt Fløgstad sende inn sine innspill før de fattet vedtaket.

Kriznik forteller at det ikke var noen avstemning på årsmøtet da æresretten ble innført heller, og hun trekker fram at det fikk mye større konsekvenser enn beklagelsen som ble gitt i høst.

– Æresretten gik ut over sitt mandat, fordi det eneste man hadde hjemmel for i vedtektene til foreningen var eksklusjon, sier Kriznik.

Dermed var både det å ilegge bøter og publiseringsforbud heller ikke innenfor mandatet til foreningen.

– Vi har ikke gått inn i enkeltsaker, beklagelsen vi har gitt dreier seg om æresrettens virke, fordi vi opplever at de som ble dømt ikke fikk en rettmessig behandling, sier Kriznik.

Kjartan Fløgstad ønsker ikke å kommentere kritikken som kommer fra Vilde Bjerke.