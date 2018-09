– Hvis seerne får tacoen i vrangstrupen, da har jeg gjort noe riktig

– Jeg syns jo at det er litt artig at det er kvinner som snakker om menn som kjøtt, om det er lov å si i disse #metoo-tider. Jeg er ikke en sånn type i det hele tatt, så min jobb er å gå litt utenfor min egen komfortsone og bare «bjuda på», sier hun.

Samantha Gurah har valgt å synge låten «Shoop» av Salt-N-Pepa, en låt som i stor grad handler om sex. – Hvis man får tacoen i vrangstrupen av låtas innhold, da har jeg gjort et eller annet riktig, sier en lattermild Gurah.

Det er også en låt der det er lagt til en god del koreografi, noe Gurah tenker kan være både en fordel og en ulempe.

– Jeg begynte faktisk å danse hiphop da jeg var 13-14 år, det var den første dansestilen jeg lærte meg. Men jeg skal danse nesten mer enn det Salt-N-Pepa gjorde selv, så jeg er mer redd for å glemme stegene enn teksten.

Ukas sjangerekspert er Maria Karlsen, frontfigur i bandet Awesomnia. Hun var selv med i «Stjernekamp» i 2015.

En kondisjonsutfordring

Det har tidligere vært fokus på ekstra sceneshow under hiphop-sendingene, og artistene får denne gangen hjelp av rundt 50 dansere på scenen. Artistene selv har også måtte lære seg en del koreografi, noe som ikke har vært like lett for alle. Ole Børud skal fremføre klassikeren «Fight the Power» av Public Enemy.

– Rapping og koreografi har vært en utfordring for min del. Og så har jeg skjønt at det går igjen hos noen av de andre artistene også, det at man rett og slett støter på en kondisjonsutfordring.

Ole Børud øver på koreografi mens han fremfører «Fight the Power» av «Public Enemy». Foto: Helene Amlie / NRK

Og så kan han kanskje dra noen fordeler av å ha en niese som har vært med i programmet. Lisa Børud kom på fjerdeplass i «Stjernekamp» i fjor.

Lisa Børud høstet mye skryt for sin hiphop-fremførelse i fjor. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Jeg har fått litt ekstrahjelp av Lisa til koreografien, hun kom med litt småpirk. Lisa er jo fryktelig god til å danse, og har et helt annet utgangspunkt enn det jeg har. Hun ga meg tips om hvordan man kan løse bevegelser for å få det til å oppleves naturlig og se riktig ut, sier Børud.

Han tror likevel at det blir morsomt, og han sier man kan vente seg mye energi gjennom sendingen.

