– Høy terskel for å stanse en bok

I boken «Bare en natt til» skildrer Anniken Jørgensen sin opplevelse av kjærlighetssorg gjennom ungdomsårene. I boken kommer hun også med personlige detaljer rundt navngitte personer i sin krets – noe hun har fått sterk kritikk for, blant annet fra VGs anmelder.

Simen Auke, den ene halvparten av musikkduoen Broiler, prøver nå å få stoppet boken og mener at forlaget ikke har bedt om tillatelse til å utlevere ham i boken.

I dag skal byfogden i Oslo ta stilling til begjæringen om midlertidig forføyning, altså kravet om at Panta Forlag og Jørgensen skal trekke tilbake bøkene fra markedet.

Erstatning ved krenkelse

Jon Wessel-Aas i advokatfirmaet Bing Hodneland, som er en av landets fremste medierettsadvokater, sier at det skal mye til for at man tar i bruk sensur ved å stanse en bok som allerede er utgitt.

Han sier at norsk rettspraksis legger opp til at man heller krever erstatning for det som er publisert dersom det foreligger en krenkelse.

– Dersom noe allerede er spredt rundt i større omfang, så er det et argument imot at det vil være behov for en midlertidig forføyning fordi skaden allerede er skjedd. Da henvises man til å kreve erstatning i ettertid, sier Wessel-Aas, som presiserer at han ikke kjenner detaljene i denne saken, og at han derfor uttaler seg generelt.

Det at boken allerede er utgitt og spredt rundt er et argument imot å stanse boken, fordi det ikke vil ha så stor effekt, sier medierettsadvokat Jon Wessel-Aas. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Advokat Tony A. Vangen, som representerer Panta forlag og Jørgensen har tidligere sagt til NRK at det er umulig å etterkomme en eventuell rettsanmodning om å trekke tilbake boka «Bare en natt til»

– Juridisk sett kan nok dette være feil type våpen å bruke fordi bøkene allerede er solgt. Vi har dermed ingen anledning til å trekke dem tilbake. Retten kan ikke pålegge en oppgave som er umulig å utføre, har Vangen sagt.

Jon Wessel-Aas sier at terskelen skal være høy for at for at retten velger å gripe inn og stanse boken.

Kristoffer Gaarder Dannevig i Panta forlag ønsker ikke å kommentere om hvorvidt det har vært noen kontakt mellom partene i helgen med tanke på å komme til en minnelig løsning.

– Vi mener fortsatt at vi er innenfor det som skal være tillatt, sier han om boken til Anniken Jørgensen.

Han opplyser at hele førsteopplaget på 8.600 er utsolgt, og at de har trykket opp 12.000 nye eksemplarer.

Verken Anniken Jørgensen eller Simen Aukes advokat Lene Homstvedt ønsker å gi noen kommentar til NRK. Simen Auke har ikke svart på NRKs henvendelse.