– Historieløst og diskriminerende

Etter årets årsmøte er det nemlig klart at samer som ikke skriver samisk, ikke får bli medlem av forbundet. Skriver man på norsk, svensk, finsk eller russisk, er man dermed utelukket.

Dersom man ikke er medlem, kan man heller ikke få stipend eller bli innstilt til Nordisk råds litteraturpris.

Forfatter Susanne Hætta Hætta mener det er hårreisende at forbundet utestenger «sine egne».

– Jeg synes det er historieløst, det er ekskluderende, og det er diskriminering.

– Rasistisk initiert

Hætta har selv norsk som arbeidsspråk, og ble medlem før medlemskriteriene ble endret i fjor. Til tross for mobilisering ble en omgjøring av fjorårets vedtak nedstemt i det nylige årsmøtet.

Hætta mener «språkdiskrimineringen» er ekstra hårreisende, når årsaken til at mange samer ikke har samisk som morsmål er tidligere fornorskningspolitikk.

Og Hætta er ikke det eneste medlemmet i forfatterforeningen som er rystet. Lene E. Westerås mener vedtaket er i strid med likestillings- og diskrimineringsloven.

– Det som ble vedtatt er mot norsk lov og det er rasistisk initiert. Jeg får gufs over hele kroppen.

FORSVARER VALGET: Leder i Samisk forfatterforening, Inga Ravna Eira, avviser at de ønsker å diskriminere noen. Men hun mener foreningen må ha som overordnet mål å verne om det samiske språket. Foto: Tonje Bergmo / NRK

Ville redde det samiske språket

Leder for Samisk forfatterforening, Inga Ravna Eira, sier at bakgrunnen for vedtaket er flere bekymringsmeldinger om at en stadig mindre del av den samiske befolkningen snakker samisk. Hun svarer slik på kritikken:

– Jeg kan forstå reaksjonene deres veldig godt. Men vår intensjon var å redde det samiske språket. Det var ikke vårt mål å diskriminere noen. Men når man gjør et sånt vedtak, så ble konsekvensene slik som de ble.

Eira får støtte av nestleder Karen Anne Buljo.

– Jeg respekterer medlemmenes følelser, men vi er midt oppi en fornorskning, og den er helt ustoppelig. Derfor er det viktig å markere.

– Splitt og hersk

Susanne Hætta kritiserer lederstilen, og mener man nå har en forening som fremstår alt annet enn samlet.

– Vi er en splittet forening. Lederen har bevisst jobbet ut fra en splitt- og hersketeknikk, og det har fungert bra for det hun har forsøkt å gjøre.

Eira avviser at hun har forsøkt å splitte, kun verne om det samiske språket.

Men Susanne Hætta mener like fullt at vedtaket er et tap – ikke bare for forfatterne som ikke får medlemskap – men for hele litteratur-Norge.

– Det er veldig sårt, det er veldig trist for alle de som ikke kan skrive på samisk. Og samisk litteratur er ikke bare knyttet til det «riktige» språket.