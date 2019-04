– Heltefilmene fra Marvel vil fortsette å være supre inn i det uendelige

Storfilmen «Avengers Endgame» har i dag premiere i Norge og resten av verden.

Filmen avslutter en 22 filmer lang fortelling bygget rundt tegneserieuniverset til produsenten Marvel, som har dominert kinomarkedet det siste tiåret. Men betyr slutten på historien som startet den globale superheltfeberen på kino, at også publikums interesse for heltefilmene vil ta slutt? Nei, sier filmens stjerner Chris Hemsworth og Scarlett Johansson, som NRK møtte i London.

– Med nye helter som tar gamle helters plass, vil heller ikke interessen for disse filmene gi seg med det første, sier Johansson, som spiller superagenten «Black Widow».

Scarlett Johansson blant fans på den røde løperen i Los Angeles. Hun mener heltefilmene fra Marvel kommer til å være fantastiske i det uendelige, på tross av at det skjer en utskiftning i karakterer og skuespillere. Foto: Mario Anzuoni / Reuters

For selv om Marvel med sin «Avengers Endgame» markerer slutten på den pågående fortellingen, som har vart i en årrekke, har superheltprodusenten flere titalls filmer på horisonten.

Disse Marvel-filmene er blitt laget: Ekspandér faktaboks Iron Man (2008)

The Incredible Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Captain America: The First Avenger (2011)

Marvel's The Avengers (2012)

Iron Man 3 (2013)

Thor: The Dark World (2013)

Captain America: The Winter Soldier (2014)

Guardians of the Galaxy (2014)

Avengers: Age of Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Captain America: Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Black Panther (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Ant-Man and the Wasp (2018)

Captain Marvel (2019)

Suksess

Hemsworth og Johansson er ikke bekymret for den fremtidige superheltfeberen, og mener heltefilmene fra Marvel kommer til å være fantastiske i det uendelige.

– Marvel-universet er enormt. Det finnes mange interessante karakterer og nye historier. Jeg tror ikke folk kommer til å gå lei av å se disse gåtefulle karakterene og historiene, sier Johansson.

At folk skal gå lei Marvels heltegalleri, har man snakket om helt siden den første filmen om «The Avengers» i 2012, sier Chris Hemsworth, bedre kjent som tordenguden Thor.

Syv år og 16 filmer senere, fortsetter nye helter som «Black Panther» og «Captain Marvel» å bryte rekorder i billettbodene.

Fordelt på de første 21 sammenvevde helaftensfilmene har selskapets superhelter spilt inn 18 milliarder dollar (153 milliarder kroner), som tilsvarer bruttonasjonalproduktet i Zimbabwe. Det er ventet at «Endgame» også vil spille inn gigantiske summer.

Chris Hemsworth, bedre kjent som tordenguden Thor, i heltefilmene fra Marvel. Foto: Valerie Macon / AFP

Hemsworth tror årsaken er at varemerket Marvel er så sterkt.

– Hver film drar fordeler av den forrige og er en del av en stor infrastruktur, forklarer Hemsworth.

Ikke bekymret

Filmskribent Aksel Kielland i Morgenbladet forteller at «Endgame» omtales som en avslutning fordi det er ventet at flere av de mest populære heltene i serien vil takke av. Den kontinuiteten har Marvel hatt planer for i lang tid.

– Det som er interessant er at filmen bærer preg av forretningsavgjørelsene bak filmen. Du ser det gjennom fiksjonen. Det er et generasjonsskifte som man iblant kan se på sopeoperaer, hvor man bytter ut et kull med figurer med et annet. Det er det som skjer her, men jeg tror ikke det kommer til å påvirke så mye, sier han.

Kielland mener mye av suksessen skyldes at Marvel har lyktes i å lage tv på kino, ved at de har en historie som har utspilt seg over flerfoldige år, hvor det ikke er noen slutt i sikte.

På tross av at «Endgame» er den siste filmen i en lang historie, frykter heller ikke Kielland for at suksessen rundt superheltfilmene vil forsvinne.

– Jeg tror marvel har etablert en merkevare og et filmunivers som er sterkere enn noen av de enkelte filmseriene, figuren eller i hvert fall skuespillerne, poengterer han.