– Håper korona ikke blir årets ord

Hostebot, koronerulling, søringkarantene, nasjonal dugnad og digital fredagspils. Kandidatene står i kø blant språkekspertene.

Fredag 11.desember kåres årets ord av Språkrådet og Norges handelshøyskole. Vinneren er ofte et nyord, og forslag til nyord kommer blant annet fra publikum eller fra mediene. Fjorårets vinner var klimabrøl.

– Vi har aldri fått inn så mange forslag til nyord som i år, sier Dagfinn Rødningen, seniorrådgiver i Språkrådet og ansvarlig for kåringen av årets ord.

Liker freidige ord

– Min favoritt er søringkarantene, sier Linda Eide, programleder i «Eides språksjov».

Hun liker spesielt godt dette ordet fordi det går rett på sak, og fordi det sier noe utover å være et pandemiord.

– Ordet viser til skråblikket som nordlendinger har på oss som bor sør i landet, og ikke minst på sentralmakten i Oslo. Jeg lo godt da dette ordet kom, humrer hun.

SPRÅKELSKER: Linda Eide utforsker det norske språket i programmet "Eides språksjov". Foto: TORE ZAKARIASSEN / NRK

Hun tror likevel at ordet er for freidig og utfordrende til å gå av med seieren fra Språkrådet, til tross for at det også er folkets favoritt. Søringkarantene vant nemlig NRKs uoffisielle kåring av det beste koronaordet i april.

Eide liker at det norske språket ofte setter sammen flere ord som gjør at vi får lange, men lett forståelige ord.

– Virushverdag, rekkeviddeangst og klappeaksjon er alle effektive og bildeskapende, sier hun.

Positivt språkår

Også forfatter og språkforsker Helene Uri er begeistret for hvordan vi kreativt setter sammen nye kombinasjoner av gamle kjenninger.

Hennes favoritter av årets nyord er nasjonal dugnad og digital fredagspils.

– Disse ordene viser til ståpåviljen og engasjementet som folk har vist dette året. Det liker jeg, sier Uri.

BEGEISTRET: Helene Uri er begeistret over flere av nyordene vi har fått i 2020. Foto: Christine Calvert

Hun mener det er spesielt viktig at et positivt ladet ord går av med seieren dette året, til tross for at det har vært mye snakk om hytteskam og dorullhamstring.

– Dette har på mange måter vært et vanskelig år, men språklig sett har vi blomstret!

Ifølge NRKs gjennomgang av skriftlige medier ligger det an til å bli et koronaord som vinner. Hun er ikke like entusiastisk over toppkandidaten.

– Jeg håper at korona ikke blir årets ord. Det er det opplagte, men litt kjedelig.

Hyppig bruk viktigst

Likevel er det ikke humor eller morsomme overraskelser som legges til grunn for Språkrådets kåring.

– Det har nok mest en informativ funksjon. Hovedkriteriene er at det skal være hyppig brukt i skriftlige medier og at det det skal beskrive året som har gått, sier Rødningen.

ÅRETS ORD: Dagfinn Rødningen, seniorrådgiver i Språkrådet, er ansvarlig for kåringen i samarbeid med Norges handelshøyskole. Foto: Moment Studio

Rødningen avviser ikke at årets ord kan bli et koronaord.

– De fleste av nyordene vi har fått inn i år er knyttet til koronapandemien.