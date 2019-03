– Han gråt da jeg skulle forlate Neverland

Wade Robson (36) hevder han ble misbrukt av popkongen Michael Jackson ved Neverland-ranchen da han var bare sju år gammel.

Ifølge ham skal misbruket ha pågått i sju år, forteller han i programmet:

– Da misbruket startet, og senere, hadde jeg ikke noen forståelse for at det Michael gjorde seksuelt med meg, var misbruk. Fra første natt med seksuelt misbruk fortalte han meg at han elsket meg og at Gud hadde ført oss sammen.

Natt til tirsdag norsk tid stilte han og James Safechuck (40) opp i en timelang spesialutgave av Oprah Winfreys TV-show, kalt «Etter Neverland».

Det skjedde like etter at del to av den fire timer lange dokumentaren «Leaving Neverland» ble sendt på amerikansk TV. Der beskylder de to Michael Jackson for seksuelle overgrep mot dem som barn.

Dokumentaren sendes på NRK søndag 10. mars.

Intervjuet med Oprah ble spilt inn foran et publikum som hovedsakelig besto av ofre etter seksuelt misbruk, inne i et auditorium på Manhattan i New York.

Dokumentaren ble vist for publikummet før intervjuet startet, og i siste del forteller Robson og Safechuck om de sterke minnene etter misbruket som pågikk i flere år, og om den følelsesmessige nedturen de fikk i voksen alder.

Se utdrag fra «Leaving Neverland» Du trenger javascript for å se video.

Benektet overgrep i 1993

Historiene kommer fram 25 år etter at begge mennene nektet for at det skulle ha skjedd noen overgrep. Benektelsen kom da en annen gutt, Jordan Chandler, varslet om angivelige overgrep i 1993.

Safechuck forteller at han den gangen nektet for at det hadde skjedd overgrep, fordi han var redd for at han selv ville bli arrestert.

– Saken var på nyhetene døgnet rundt og det var så stor oppmerksomhet fra hele verden. Jeg var redd for at livet mitt ville være over, sier Safechuck til Winfrey.

Winfrey spør Robson om hvorfor han fortsatte å tilbringe tid med Jackson dersom han ble utsatt for overgrep.

– Jeg forstod ikke at jeg ble misbrukt. Jeg elsket Michael. Jeg hadde ikke tanker i hodet om at noe med Michael kunne være galt. I mange år var alt Michael gjorde riktig i mine øyne, sier Robson i intervjuet.

En New York Times-journalist som satt i salen beskriver at man kunne høre publikums sukk og gråt da Robson og Safechuck på storskjerm snakket om sin kamp for å stå fram med historiene til sine familier.

Det var også applaus og latter fra publikum ved flere anledninger, blant annet da Safechucks mor, Stephanie, i dokumentaren husker at hun danset den dagen Jackson døde og tenkte: «Takk Gud for at han ikke skal skade flere barn».

– Groomingen startet lenge før vi møtte ham

TV-legenden Oprah Winfrey sier i starten av programmet at hun vet at dette intervjuet kommer til å skape bråk verden rundt, og at folk vil debattere hvorvidt disse to mennene snakker sant.

Robson forteller at Michael Jackson brukte mye tid på foreldrene hans, med mål om å få tilbrakt tid med ham som barn.

– Det interessante med Michael og hans spesielle situasjon, er at groomingen startet lenge før vi møtte ham. Han var den han var, en så stor figur, og presenterte seg selv som en engel – at han ikke hadde hatt en barndom, at han elsket barn og ville hjelpe andre til å få en barndom. Familien min hadde allerede overgitt seg før vi møtte han, sier Robson i programmet.

Regissør av dokumentaren, Dan Reed, sier det var viktig å vise fram hvordan grooming-prosesser ser ut.

– Det handler ikke så mye om Jackson, jeg ville vise hvordan grooming, seksuelt misbruk av barn ser ut. Det er så viktig.

– I dokumentaren blir moren til Wade spurt om sønnen vil være med Michael i et år. Han ringte henne opp, ble venn med henne, fikk henne til å føle seg spesiell, hun ble også groomet? spør Winfrey.

– Ja, han brukte mye tid på foreldrene våre, svarer Safechuck.

– Det var følelsen av at vi også reddet ham. At vi ga han et liv som var utenfor hans ensomme eksistens, sier Robson.

– Når du i filmen sier at du på natten våkner, og han gråter i rommet?

– Ja, vi skulle dra den neste dagen. Jeg ser ham i hjørnet, han ligger og gråter. Jeg var sju år og hadde nettopp møtt ham. Jeg var redd for at han skulle bli varulven fra Thriller-musikkvideoen. Det var den Michael jeg kjente, forteller Robson.

– Han gråt mye. Han følte så mye og ville gråte for deg og fordi han var ensom, sier Safechuck.

– Følte du deg mer spesiell da?

– Ja, og man ville være der for ham, sier Safechuck.

Oprah Winfrey er selv et offer for seksuelt misbruk, og under intervjuet snakker hun om generelle erfaringer som personer som har blitt misbrukt har.

– Mange forstår ikke at forføringen skjer av noen du kjenner, beundrer, og kanskje til og med er glad i. Om du er sju år og noen stryker deg på penisen din, kan det kjennes godt, sier Winfrey.

– Det snakket jeg mye om i terapi, hva det betyr at det kjentes godt, sier Robson.

– Jeg har sagt det i årevis, at om misbrukeren er flink, vil du ikke engang vite om det har skjedd. Han eller hun vil få deg til å føle at du er en del av det, sier Winfrey.

Les også: Twitter eksploderer etter omstridt Michael Jackson-dokumentar

Hadde bryllupsseremoni

– Som gutt var han en fantastisk person, nesten som et romvesen. En alien, sier Robson.

Safechuck forteller om da han skal ha hatt en bryllupsseremoni med Michael Jackson.

– Det var et øyeblikk for hvordan kjærligheten ville vare evig, og at vi alltid skulle være sammen, sier Safechuck.

– Intensiteten i kjærligheten du har for ham, det er du og ham mot verden. Den kjærligheten, kombinert med verdens sterke kjærlighet for ham, legger han til.

– Når begynte du å se at det var misbruk?

– Ikke før jeg slet med søvnen, jeg hatet meg selv og visste ikke hvorfor. Denne intense følelsen da jeg så Robson stå fram. Jeg tenkte at det kanskje var en årsak til dette, og at jeg kunne finne ut hva jeg skulle gjøre.

Natt til tirsdag norsk tid stilte han og James Safechuck i en timelang spesialutgave av Oprah Winfreys TV-show, kalt «Etter Neverland». Begge to hevder at de i flere år ble seksuelt misbrukt av Michael Jackson ved Neverland-ranchen da de var barn. Foto: FRAZER HARRISON / AFP

Jackson-familien skuffet over Oprah

Oprah Winfrey har mottatt hatmeldinger fra Michael Jacksons fans i forkant av sendingen av dette intervjuet.

Michael Jacksons bror, Jermaine Jackson, mener beskyldningene i dokumentaren ikke er troverdige.

– Så mange i media, inkludert Oprah, tar påstandene i «Leaving Neverland» for god fisk, og utarbeider en fortelling som ikke er interessert i fakta, bevis og troverdighet. Vi møtte lignende «grafiske» påstander av media i 2005. Juryen så gjennom alt og viste Michaels uskyld for lenge siden. Fakta, skriver han i en uttalelse.

Jackson ble, etter en lang etterforskning i 2005 frikjent av en jury på 12 punkter som omhandlet seksuelle overgrep og frihetsberøvelse.

Wade Robson møtte Michael Jackson for første gang da han var fem år gammel. Han var et av vitnene i rettssaken som endte med frikjennelse.

Da nektet han for påstandene som kom fra en hushjelp om at han hadde vært i dusjen med Jackson da han var åtte år.

Han fortalte i retten at han hadde overnattet på Neverland i samme seng som Jackson flere ganger, men at han aldri hadde blitt seksuelt misbrukt.

Som nevnet over har også Safechuck benektet at Michael Jackson begikk overgrep mot ham.

I 2013 ønsket Robson å stå fram med det motsatte, og saksøkte Michael Jackson. Men retten mente at Robson hadde ventet for lenge med anklagene sine.

Tre av Michael Jacksons søsken, Jackie, Marlon og Tito nekter for at deres avdøde bror noen gang har forgrepet seg på mindreårige. Du trenger javascript for å se video. Tre av Michael Jacksons søsken, Jackie, Marlon og Tito nekter for at deres avdøde bror noen gang har forgrepet seg på mindreårige.

Utfordrer regissøren

Oprah Winfrey utfordrer også regissør Dan Reed under intervjuet på hvorfor han ikke intervjuet Jacksons familie i dokumentaren.

– Hadde dere kunne gjøre dette om Michael Jackson fortsatt var i live, spør hun.

– Det er ikke en film om Michael Jackson, men om hva som skjedde med Wade og James. Ingen i familien nekter for at han brukte mange netter sammen med små gutter. Saken er hva som skjedde når døren er lukket og lyset er slukket, sier Reed.

Winfrey selv uttaler i programmet at «dette øyeblikket overgår Michael Jackson», og viser til at hun i 217 TV-episoder har tatt opp seksuelt misbrukt. Winfrey var tidligere en av Jacksons største fans og støttespillere.

– Dette er mye større enn én person. Dette er et øyeblikk som lar oss se den samfunnsmessige korrupsjonen, det som er en svøpe over menneskeheten. Det skjer i familier, vi vet det skjer i kirker, skoler og idrettslag over alt. Om det får publikum til å se på hvordan det skjer, vil det komme noe godt ut av dette, sier Winfrey om årsaken til at hun gjør intervjuet.

– Michael trente meg til å lyve

– Jackson-familien mener mennene har økonomiske interesser for å stå fram?

– Det har de ikke. Da er det en hypotetisk økonomisk interesse, svarer Reed.

– Hadde du en økonomisk baktanke da du saksøkte Michael i 2013?

– Et ønske begynte i meg, kunne jeg gjøre noe bra med det vonde som hadde skjedd med meg. Er det en plattform der jeg kan fortelle historien som vil være kraftfull, der de vil lytte. Staten, lovsystemet, jeg ville at de skulle holdes ansvarlige.

– Michael trente meg i så mange år til å lyve. Det traumatiserte meg og påvirket resten av livet. Nå er jeg i stand til å fortelle sannheten, sier Robson.

– Det rare er at jeg følte skyld denne helgen for at jeg svikta ham, sier Safechuck.

– Hvordan? Ved å snakke om det?

– Ja, det er fremdeles der, sier Safechuck.

– Dere vil få høre det, vet dere. Vi kommer til å få høre det. Er dere forberedt på det?

– Jeg fikk en dødstrussel her om dagen. Det har vært noen de siste årene. Det er vanskelig å bli vant med det, sier Robson.