– Glad jeg gikk ut av Mesternes mester med stil

Den 38 år gamle tidligere håndballspilleren måtte til slutt bøye av for overmakten i Mesternes mester.

Isabel Blanco har vist en sterk overlevelsesevne i konkurransen ved å vinne hele tre natt-tester, men kom til veis ende etter å ha kommet på sisteplass i semifinalen.

Ville gå ut med hevet hode

– Det kalles jo helvetesuken, og det var det virkelig. Det var tøffe tak. Jeg måtte vinne og Gro måtte komme på siste før siste oppgave. Jeg fokuserte kun på meg selv, og jeg visste at sjansen var stor for at jeg ville ryke ut, sier Blanco.

– Jeg er bare glad for at jeg gikk ut med litt stil. Jeg har vunnet tre natt-tester og kommet til semifinalen, så noe bra har jeg gjort. Foto: Oddvin Aune / NRK

Hun imponerte i siste oppgave med å bære 80 kilo med sandsekker rundt nakken, og var nær å slå kvinnerekorden til Helene Olafsen fra i fjor. (Den skulle senere bli slått av hennes semifinalemotstander Gro Hammerseng-Edin).

– Jeg ville gå ut med hevet hode. Gro er så å si uslåelig i en slik situasjon. Jeg vet at jeg ikke kunne ha gjort mer, og de andre var bedre.

Blåmerker over hele kroppen

Det er en mørbanket eks-strekspiller som forlater Mesternes mester.

– Jeg har sår i nakken, to akilleser fra helvete og blåmerker over hele kroppen. Man merker hva man har vært igjennom og alle er stive i steget nå.

Hun sier selv at hun heldigvis ikke sliter med skader etter en lang håndballkarriere.

– Min kropp fungerer veldig fint, og det er jeg glad for. Når du har spilt på toppnivå i 20 år så har den vært igjennom litt av hvert.

VIDEO: Her knuser turner Espen Jansen motstanderne i hinderløypa. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Her knuser turner Espen Jansen motstanderne i hinderløypa.

Blanco har forberedt seg godt til Mesternes mester og trent så å si hver dag, blant annet crossfit.

– Jeg har aldri vært et kondisjonsmenneske, så jeg har forsøkt å trene meg opp der. Det er jeg glad for at jeg gjorde det. Jeg har vært dårligst på det her, men tenk hvor ille det hadde vært hvis jeg ikke hadde trent på det, sier hun og ler.

Gro Hammerseng-Edin utpekes som favoritt i finalen av håndballkollega Isabel Blanco. Foto: Rubicon

Blanco har vist at reaksjon kanskje har vært hennes fremste styrke i konkurransen.

– En av de tingene man har som fordel som strekspiller er at man trener mye på reaksjon ved mottak av ball. Det fikk jeg i aller høyeste grad bruk for. Så det var bra at jeg var best til noe.

Tror Gro vinner

Dermed er det klart for et svært spennende sluttoppgjør neste fredag mellom Espen Jansen, Solveig Gulbrandsen og Gro Hammerseng-Edin.

– Alle lurer jo på hvem som vinner nå. Hva tror du?

Det kommer an på hva som kommer på slutten. Espen og Gro er kanskje litt sterkere i statisk enn Solveig. Jeg tenker at Gro har sterkest vinnervilje, selv om begge de to andre er noen stabukker også. Men jeg tror Gro vinner, sier Blanco, som har lang erfaring i å spille sammen med den tidligere landslagskapteinen.

– Gro har et mindset av en annen verden. Det med å klare å fokusere på de riktige tingene og hente fram det ytterste er hun helt rå på, sier Blanco.