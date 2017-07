– Et forbilde for unge

Under gavemottakelsen for Kronprinsesse Victoria fikk hun flere flotte ord ved trappen i Logården ved slottet i Stockholm.

Sveriges statsminister, Stefan Löfven og Riksdagens president Urban Ahlin takker for Kronprinsesse Victoria for jobben hun gjør for Sverige.

– Vi er stoltere enn deg

Riksdagspresidenten, Urban Ahlin, skryter av hvordan Kronprinsessen takler jobben hun har.

– Kronprinsessens ansvarsfulle og konsekvente, men også humoristiske og vennlige måte å takle avveininger er inspirerende for oss alle, sa Ahlin i sin tale.

Han trekker frem at Kronprinsessen har uttrykt at hun er stolt av å representere akkurat Sverige.

– Men det er nok vi andre som kjenner mest stolthet, fordi vi blir representert av kronprinsessens på en så fin måte, avslutter han.

Den svenske kongefamilien tidligere i dag. Fra venstre: Prinsesse Madeleine og hennes mann Christopher O'Neill, Dronning Silvia, Prins Daniel, prinsesse Estelle, Prins Oscar, Kronprinsesse Victoria, Kong Carl XVI Gustav, prinsesse Sofia, Prins Alexander og Prins Carl Philip. Foto: Christine Olsson/tt / NTB scanpix

Forbilde som kongelig, medmenneske og forelder

Löfgren snakker om en klok og kompetent 40-åring.

– Det er forbilde på flere måter som kongelighet, medmenneske og forelder. Din enkelhet og varme gjør at man kjenner seg velkommen og inkludert, sa statsministeren.

Han understreker hvor imponert han er over Kronprinsessens mot til å snakke om sårbarheter i livet.

– Det spiller en stor rolle for unge å vite at livet kan gå opp og ned selv for en kronprinsesse. Det er noe av det fineste et menneske kan gjøre; å bruke sine erfaringer til å løfte andre, avslutter Stefan Löfgren og gratulerer med dagen.