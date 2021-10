– Eg trur mange foreldre kan kjenne at dette er eit litt vanskeleg minefelt å manøvrera i, seier Maren Wilberg Rostad.

Ho er mor til små barn og journalist i Avisa Oslo.

I eit innlegg i avisa der ho jobbar, fortel ho om dilemma med kostyme for barn.

– Eg har sett det har gått ein del diskusjonar. Mange ikkje har fått med seg at barn mellom anna ikkje kan ha indianarkostyme.

– Og så blir foreldra gjort merksame på at det ikkje er greitt, seier ho.

Då politikaren Siv Jensen for nokre år sia kledde seg i indianarkostyme, blei ho kritisert.

Kritikarar sa det var eit teikn på at ho ikkje skjønte undertrykkinga som amerikansk urfolk har opplevd.



No er debatten i gang på nytt, i media og kommentarfelta. Om kva kostyme barna kan ha i helga.

– Så startar ballen å rulla, og så er ikkje ninja-kostyme greitt. Kva kan ein kle seg ut som, og kva kan ein ikkje kle seg ut som.

– Ein vert redd for å trø feil og fornærme nokon, seier Maren Wilberg Rostad.

– Dratt litt langt

Ho skreiv ein kommentar i avisa om dette for å skapa debatt. Ho trur mange foreldre med små barn tenker som ho. Dei ser brått ting dei ikkje har reflektert over sjølv.



– Det er mykje me bør ta omsyn til, men i blant synest eg at det blir dratt litt langt.

– Det kan bli frykteleg humørlaust og politisk korrekt, eg ynskjer at vi kan senke skuldrene litt.

Maren Wilberg Rostad seier at ho forstår at ein ikkje skal sote fjeset sitt, eller kle seg ut som ein same. Ho meiner samane sjølv bør få avgjere om ein skal få kle seg ut som same.

Det er samstundes nokre ting ho meiner er pussig, som til dømes, at det er nokre disneyfigurar ein ikkje kan kle seg ut som.

– Om mi dotter kler seg ut som Jasmine frå Aladdin-filmen, med blå kjole, så er det ikkje noko vondt bak det. Eg synest det er vanskeleg å vite kvar grensa går.

– Blir ikkje krenka

Linda Tinuke Strandmyr er fungerande leiar i Antirasistisk Senter. Ho er opptatt av at ein ikkje skal tru at urbefolkningar blir krenka når dei set ei grense.

Ho meiner det ikkje handlar om det. Og at det går heilt bra å kle seg som Jasmine i Aladdin til dømes.



– Det er ikkje nokon som har sagt at ein ikkje kan kle seg som ein Disneykarakter. Det handlar om å ta minoritetar sitt typiske utsjånad, og etterlikne dei.

– Det er ein klar skiljelinje mellom dette, gjerne ta på seg klede, men ikkje karaktertrekk frå utsjåande.

Ho meiner me må tole å ta omsyn til minoritetar sitt syn i denne saka.

Og hugsa at det er mykje meir krevjande å vere urbefolkning og verte utsett for diskriminering.



– Eg tenkjer at det kostar lite, dei som blir råka bør få sette grensa sjølv. Ein minoritet har mange kulturelle plagg, som er viktig. Folk ber desse plagga med mykje stoltheit.

– Vanskeleg emne

Liisa-Rávná Finbog: Meiner det ikkje er enkelt å snakka om kva ein kan og ikkje kan kle seg ut som. Ein vert fort skulda for å vere hårsår. Foto: Privat

Museolog og arkeolog Liisa-Rávná Finbog meiner at ein skal vera audmjuk.



– Om du vel eit kostyme, og nokon seier til deg at det ikkje er greitt, så respekter det.

Ho fortel at ho synest det er slitsamt at når ein påpeikar noko, så blir ein ofte skulda for å vere hårsår.

– Når ein blir skulda for kulturell appropriasjon, bør ein ikkje tenkje på seg sjølv, ein bør tenkje på korleis dei du approprierer har det.

Folk seier «eg ynskjer berre å æra deg og din kultur», men om eg og min kultur ikkje kjennar oss æra, så trur eg ikkje du har lykkast så godt med det.

Når Liisa-Rávná Finbog ser nokon som har kledd seg ut med kofte, opplever ho det som ein urett.

Ho fortel at dette er eit vanskeleg emne å snakka om.

Og meiner det ikkje er naudsynt å kle seg i kleda til eit urfolk.– Det finns nok kule litteraturfigurar, ein bør ikkje på død og liv kle seg ut som nokon frå eit urfolk.