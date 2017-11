– Dette har vi jobbet med siden 2004

– Vi ble veldig overrasket! Nå er vi her, og det blir spennende å se hvordan det kommer til å gå i kveld. Vi ha jobbet med dette siden 2004, så det er en fantastisk følelse, sier Vegard Stenberg Eriksen.

NRK møter de to serieskaperbrødrene av spenningsserien «Mammon» i New York, hvor de begynner å gjøre seg klare for kveldens Emmy-prisutdeling.

Det ble tidligere i høst kjent at NRK-serien er nominert til den internasjonale, prestisjetunge dramaprisen, der det er første gang en norsk dramaserie er nominert.

– Får møte hvem de vil fordi de er norske

Sesong to av den mørke, politiske spenningsserien, er én av fire nominerte i kategorien beste drama. Her konkurrerer den mot australske «Wanted», brasilianske «Justiça» og japanske «Moriribito: Guardian of the Spirit».

NOMINERT: Se video for trailer på sesong to av «Mammon».

Gjermund Stenberg Eriksen mener «Mammon» har en handling som passer dagens samfunn.

– Du har mektige menn som styrer landet og som begynner å tukle med dette som deres egen lekegren. Dette ser man andre steder i verden og gjør oss derfor aktuelle, sier han.

Hvilke muligheter får dere hvis dere vinner?

– Da får vi møte hvem vi vil. Hvis vi sier at vi har en idé, får vi et møte. Så må vi ha en god idé da, hvis ikke får vi aldri et møte.

Samtidig understreker serieskaperen at norske serier nå om dagen kanskje er i sin livs form.

– Det er så mange gode norske serier om dagen. Det er ikke bare Mammon man følger med på, det er for eksempel Skam, Nobel, Det tredje øyet eller Frikjent. Alle norske serieskapere får møte hvem de vil fordi de er norske. Fordi norsk drama gjør det utrolig bra, sier han.

Ingen tale klar

Den internasjonale Emmy-prisen deles ut i 11 kategorier, hvor det nomineres fra 18 land.

Kategoriene går fra beste komedie til beste såpeopera, og prisen deles ut til programmer produsert og sendt utenfor USA.

Hvem som går seirende ut med den prestisjetunge dramaprisen vil avgjøres i kveld 20. november – det kan da skrives norsk historie i Emmy-bøkene.

Men en seier virker ikke de to brødrene skråsikre på.

– Det er både en australsk, en japansk og en brasiliansk serie som er kjempe god. Vi har ikke planlagt vinnertalen for å si det sånn, sier Gjermund Stenberg Eriksen lurt.

– Men det tror jeg kanskje vi må gjøre, legger Vegard Stenberg Eriksen kjapt til.