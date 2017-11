– Det er en del bitre menn der ute

Øyvind Solstad var ansvarlig for VGs kommentarfelt i fem år. Han sier i et intervju med NRK at det var et overveldende flertall voksne menn – menn over 50 – som ble kastet ut av kommentarfeltene i VG, sammenlignet med andre grupper mennesker.

Så mange som ni av ti av dem som ble kastet ut av kommentarfeltene tilhørte denne gruppen.

– Jeg blir ikke overrasket over å høre dette. Hverken av alder eller av kjønn, sier professor i sosialpsykologi, Arnulf Kolstad, til NRK.

– Har opplevd nederlag i livet

Når det gjelder den delen om kjønn så tror Kolstad at menn er mer aggressive og i stand til å uttrykke fiendskap og ufine ting på nettet enn hva kvinner er.

– Det er noe over menns uhøvlete væremåte som viser seg her, sier Kolstad.

– Jeg tror at det er en del bitre menn med dårlige opplevelser i livet der ute. De har opplevd nederlag i livet. Mange føler seg forbigått av dem de anser som lavere på rangstigen i vårt samfunn. Det er mer belastende for en mann å bli forbigått av andre enn det er for kvinner. Spesielt menn i denne aldersgruppen som har levd og opplevd at de ikke fikk det livet de håpet på.

Professoren sier at unge mennesker har en annen holdning til de problemene de opplever i vårt samfunn, og at eldre menn blir provosert i større grad enn yngre blir.

Kjønnsforsker: – Advart om dette i mange år

Jørgen Lorentzen mener man bør ta denne gruppen mer på alvor og tilby dem noe som gjør at livskvaliteten deres blir hevet. Foto: NRK

Kjønnsforsker Jørgen Lorentzen er heller ikke overrasket over å høre hvilken gruppe som oftest blir kastet ut av kommentarfeltene til de norske mediene.

Han sier at har forsøkt å få oppmerksomhet rundt dette problemet i mange år og at han gjennom sine undersøkelser de siste 20 årene har sett at dette er en gruppe som svarer at de ikke har det så bra.

– De er mindre lykkelige enn resten av samfunnet. De er enslige, uten barn eller så er barna tatt fra dem gjennom skilsmisse og barnefordeling. De er ofte bitre og sliter med andre sosiale problemer. De sliter ofte også med helse, rus og har mer aggresjon og innelukket sinne, sier Lorentzen.

– Må ta problemet på alvor

Han kaller det en vandrende katastrofe og mener at denne gruppen menn og de problemene de sliter med ikke har blitt tatt ordentlig på alvor.

– Vi har visst i mange år at det er denne gruppen menn som står bak det meste av hetsen på nett. Man må ta dette problemet på alvor og tilby denne gruppen noe som gjør at livskvaliteten deres blir hevet, sier forskeren.

– De skaper problemer for seg selv og problemer for andre.