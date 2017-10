– Det er ekstremt jevnt mellom Stjernekamp-finalistene

Etter at Ida Maria tapte semifinalen sist helg, er Didrik Solli-Tangen (30) og Adam Douglas (36) klare for finalen av årets Stjernekamp. Etter å ha ristet av seg åtte konkurrenter, blir det en ren herreduell i kveld klokka 19.55 på NRK1.

Etter 10 uker og 13 sjangere skal finalistene duellere med tre låter hver som våpen (se hvilke låter de skal synge lenger ned i saken).

– Ekstremt jevnt

Tradisjonen tro er fjorårets vinner med i finale-dommerpanelet. Knut Anders Sørum slo Nicoline i finalen i fjor, og skal gi sine vurderinger sammen med Thomas Felberg og Mona B. Riise.

Sørum sier at han er god kompis med begge finalistene, og mener at det er plent umulig å spå en vinner i år.

– Ingen av dem jeg snakker med har peiling på hvem som vinner. Det virker som om det er ekstremt jevnt mellom finalistene, sier han.

Knut Anders Sørum jubler etter å ha vunnet fjorårets Stjernekamp. I år er han med i dommerpanelet. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Da Sørum deltok i Stjernekamp i fjor, syntes han det var fælt i starten, men at han ble mindre nervøs jo lenger ut i konkurransen han kom, men.

– Det handler om å være forberedt og å ha et ekstremt fokus, da er man mye roligere.

Han har følgende tips til finalistene:

– Men man må nyte de siste dagene med Stjernekamp, ha det så gøy som mulig. Det er underholdning, og begge to er allerede vinnere. Det med at de skal konkurrere, må de ikke ta så høytidelig. Det er viktigere å tenke på at man skal underholde enn at man skal vinne. Det er den beste vinneroppskriften.

– Begge har vunnet

Silya Nymoen, som vant Stjernekamp i 2013, ber finalistene om å være seg selv og ingenting annet:

– Selv om man er sliten, presset og nervøs, så må man bare gi litt faen, være i det og kose seg. De har vunnet begge to, sier Nymoen, som selv var veldig nervøs før finalen:

– Jeg var spent og veldig emosjonell. Og siden jeg turte å tro og håpe at jeg kunne vinne dette, så var også ekstasen enorm da jeg vant, sier hun.

Silya Nymoen vant andre utgave av Stjernekamp da hun i 2013 slo Agnete Johnsen i finalen. Foto: Julia Naglestad/NRK

Dette er låtene som finalistene skal fremføre:

Repriselåt

Adam Douglas: «False Alarm» (EDM)

Didrik Solli-Tangen: Tårnarien fra Puccinis «Tosca» (Opera)

Låt fra eget repertoar

Adam Douglas: «I Once Was An Honest Guy»

Didrik Solli-Tangen: «My Heart is Yours»

Finalelåt

Adam Douglas: «Try a Little Tenderness» (Otis Redding)

Didrik Solli-Tangen: «The Sun Always Shines on TV» (a-ha)

