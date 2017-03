I dag åpner Kyrre Lien utstilling på Youngstorget i Oslo. Utstillingen er en forhåndspremiere på prosjektet "The Internet Warriors" som skal lanseres både nasjonalt og internasjonalt fredag.

Fotograf Kyrre Lien. Foto: Signe Fuglesteg Luksengard



– Inn mot helga skal prosjektet publiseres i The Guardian, The Observer og VG, forteller fotografen.

Overraskende

I prosjektet har Lien reist til en rekke land og møtt personer som er svært aktive nettdebattanter. Personene ytrer seg gjerne med hatefulle eller fordomsfulle kommentarer.



– Litt av målet er å prøve å skape en forståelse for hvem disse menneskene er, og prøve å bli bedre kjent med dem.



For Lien har det vært overraskende på ulike måter å jobbe med prosjektet.



– De har familie, venner og jobb- men de bruker allikevel veldig mye tid på nett for å ytre seg.

På reise

Fotografen har lest gjennom tusenvis av kommentarer for å finne frem til personene han har møtt i prosjektet. Blant annet har han møtt en bestemor fra Russland, som er imot homofili, og en Trump-supporter under det amerikanske valget.

Kyrre møtte blant annet en mann som støttet Donald Trump under valgkampen. Foto: Privat

– Jeg har reist en del rundt i verden. Målet har vært å skape et internasjonalt prosjekt, hvor vi har sett på likheter ved de ulike menneskene.

Skape forståelse

Lien forteller at han ønsker å skape mer forståelse på tvers av holdninger.

«Man kan hate de holdningene de står for, men jeg tror det er viktig å lytte til dem» Fotograf Kyrre Lien



– Jeg ønsker at vi skal skjønne litt mer at de som for eksempel skriver veldig hatefullt på ytre venstre eller ytre høyre, er mennesker som deg og meg.

Han trekker frem Brexit og Trump i USA og sier at det er en del stemmer der ute som ikke høres i media til daglig.

– Man kan hate de holdningene de står for, men jeg tror det er viktig å lytte til dem.