I dag ble Erik Poppes film om massakren på Utøya i 2011 vist fram for aller første gang.

Den ble møtt med både stillhet og buing da den hadde sin verdenspremiere på Filmfestivalen i Berlin.

– Det er første gang jeg kan huske å ha hørt buing på Berlinalen, skriver filmkritiker David Ehrlich på Twitter.

Ehrlich, som anmelder filmer for amerikanske IndieWire, mener filmen er sårt tiltrengt, men at det er ingen tvil om at filmen vil fremprovosere kritikk.

– Vi blir følsomme overfor volden på ny

Under pressekonferansen i Berlin ble regissør Erik Poppe spurt om hvordan han skulle få folk til å utsette seg for en slik film, at filmen var en «utholdenhetstest».

Han svarte at filmen måtte bli forferdelig, slik hendelsene var.

Ehrlich i IndieWire mener filmen kan være med på å gjøre oss følsomme overfor vold igjen.

– Filmer har ikke gjort oss ufølsomme overfor vold, vold har gjort det med oss. Når jeg ser «Utøya 22. juli» så greier jeg ikke unngå å tenke at filmer har makt til å gjøre oss følsomme overfor vold igjen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Bør bli den mest debatterte

Regissør og filmkritiker for blant andre The Observer i Storbritannia, Jonathan Romney, mener filmen bør bli den mest diskuterte under årets filmfestival i Berlin.

– Det er en knusende opplevelse – spesielt når man ser den få dager etter skyteepisoden i Florida, skriver han på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Erik Poppe skriver i en sms til NRK at han ikke ønsker å sette angrepene opp mot hverandre.

– Ethvert terroranslag er en tragedie.

– Fin linje mellom utnyttelse og kunst

Grant Mayotte, som skriver om film for magasinet 5280 i USA, mener «Utøya 22. juli» er spekulativ.

– Er det ikke en fin linje mellom utnyttelse og å lage kunst? spør han.

Han mener det er utnyttelse å bruke ofrenes historier til å fremprovosere effekten Ehrlich skriver om lenger opp i saken.

– Verden vet hva som skjedde på Utøya og i Oslo, så hvorfor skal vi få et gjensyn så tidlig?

Filmen er en av 19 filmer fra hele verden som er plukket ut til hovedkonkurransen under festivalen. Gullbjørnen deles ut i helga og er en av filmverdenens mest prestisjetunge priser.

