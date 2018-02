– Blir tøft for Discovery å beholde nett-seerne

For TVNorge og deres eier Discovery har vinter-OL i Pyeongchang vært en ubetinget TV-suksess. På det meste har de bikket millionen i antallet seere, og da Marit Bjørgen vant kvinnenes tremil tidlig søndag morgen satt 93 prosent av alle TV-seerne klistret til TVNorges sending.

Kamp om abonnentene

Discovery har samtidig vist de uforglemmelige norske idrettsprestasjonene på sin nettbaserte strømmetjeneste Eurosport Player. Nye abonnenter har fått én måneds gratis tilgang til tjenesten, men etterpå fornyes abonnementet automatisk med en månedlig pris på 99 kroner.

Redaktør Knut Kristian Hauger i Kampanje sier at Discovery har grunn til å være nervøse for at mange velger å ikke fortsette med sine Eurosport Player-abonnementer. Foto: Eivor Eriksen

For Discovery blir det dermed ekstra spennende å se hvor mange som fortsetter som betalende kunder på Eurosport Player etter at OL-rusen har lagt seg.

Redaktør Knut Kristian Hauger i Kampanje sier at Discovery har grunn til å være nervøse.

– Etter hvert som tilbudet av strømmetjenester har økt betraktelig de siste årene, så er det en kamp om å holde på disse abonnentene. Brukerne er blitt lært opp til at man kan melde seg av og melde seg på igjen og det vil være en utfordring, sier han.

Discovery har rettighetene til eliteserien i fotball for herrer, som starter opp om to uker Dette vil være den viktigste gulroten deres overfor kundene.

– Discovery må håpe at OL-gjestene blir værende når Eliteserien starter, sier Hauger.

– Må bli bedre i strømmemarkedet

Espen Skoland, som er kommunikasjonsdirektør i Discovery, sier at de under lekene har mangedoblet antallet Eurosport Player-kunder, men han vil ikke oppgi noe eksakt antall. De opplyser at de på de beste dagene har hatt opp mot 350.000 startede strømmer på sin spiller.

Kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery sier at OL er et viktig promoteringsvindu for annen idrett de viser på Eurosport Player. Foto: Tone Staude / NRK

– Er dere forberedt på at det kommer et ras av avbestillinger når denne måneden er over?

– Ja, vi må jo vente et noen gjør det. Noen har nok gått inn og registrert seg bare akkurat nå i forbindelse med OL, men forhåpentligvis er det mange som har gått inn og sett på tilbudet og ønsker å bli værende, sier Skoland, og understreker at OL skal være et promoteringsvindu for all annen sport de har rettigheter til på Eurosport Player.

Knut Kristian Hauger i Kampanje sier at høye seertall på TV er den desidert største inntektskilden for Discovery i form av reklamesalget det fører med seg.

Men samtidig understreker han viktigheten av at Discovery får sikret seg abonnenter til Eurosport Player, og mener de ikke har vært gode nok til å ta andeler i det nye digitale tv-markedet.

– Hvor viktig er det for tradisjonelle TV-kanaler å ta markedsandeler i strømmemarkedet?

– Det er der fremtidens inntekter ligger for TV-kanalene. I et marked hvor TV-reklame er under press og de unge seerne rømmer fra det lineære tradisjonelle TV-tilbudet og søker nye digitale løsninger, så er det i strømmetjenester at morgendagens penger ligger, sier Hauger.

Discovery har visningsrettighetene i Europa til også de tre neste olympiske lekene, altså vinter-OL i Beijing i 2022 og sommer-OL i Tokyo 2020 og i Paris 2024.