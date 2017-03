– «Faktisk» er pressens totale fallitt

Tirsdag la VG, Dagbladet og NRK fram sitt samarbeid om det som blir en storsatsing mot «alternative» fakta og falske nyheter.

Tjenesten «Faktisk» skal blant annet sørge for at det blir lettere å finne ut hva som kan være falske nyheter.

Det får informasjonsleder i Frp, Kristian Larsson, til å reagere. Han synes hele prosjektet høres ut som en total fallitt.

– Trodde faktasjekk var utgangspunktet

I et innlegg på Facebook skriver Larsson blant annet at det nå skal opprettes et eget sannhetsministerium som skal «faktasjekke påstander».

– Og jeg i min naivitet som trodde at faktasjekk var utgangspunktet for den journalistiske gjerning, skriver han.

Sjefredaktør i VG, Gard Steiro, var med på å legge fram tjenesten «Faktisk» tirsdag. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Les også: Kulturministeren vil undersøke folks holdninger til falske nyheter

Krangel på Facebook

André Kolve er tidligere statssekretær for finansminister Siv Jensen (Frp). Foto: Eirik Haugen / NRK

Utspillet fra Larsson har fått tidligere statssekretær André Kolve til å reagere. Kolve sluttet som statssekretær for finansminister Siv Jensen før jul, etter ett år i jobben.

I en kommentar under Larssons Facebook-innlegg skriver den tidligere statssekretæren at han synes det er spesielt av en kommunikasjonsarbeider å gå ut mot et slikt prosjekt, når en av de viktigste oppgavene til en kommunikasjonsmedarbeider er å oppnå god kontakt med media og journalister. Han skriver videre at begge sider vil tape på at en god dialog og kontakt ikke oppnås og opprettholdes.

Skjermdump av André Kolves Facebook-innlegg, der han har tatt bilder av Larssons innlegg og sin egen kommentar under innlegget.

Denne kommentaren var ikke lenger synlig da NRK leste innlegget til Larsson, men Kolve har også publisert kommentaren på sin profil. Kolve reagerer på at Larsson tilsynelatende har slettet innlegget.

– Det synes jeg er spesielt ettersom han representerer et parti som er for åpenhet og ytringsfrihet. Jeg har sagt min mening om hans måte å uttrykke seg på i mitt innlegg, og har ingen kommentar utover det, sier André Kolve til NRK.

NRK har vært i kontakt med Kristian Larsson, som ikke ønsker å gi noen kommentar. Innlegget ble slettet etter at NRK tok kontakt.