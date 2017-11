Solstad har hatt ansvaret for kommentarfeltene i Norges største nettavis, VG, de siste fem årene.

I dag kom tall fra Likestillings- og diskrimineringsombudet som viser at seks av ti nordmenn deltar i Facebook-diskusjoner hver måned.

Resten av de spurte forteller at de unngår debatten fordi tonen er for tøff.

– Kunne vært foreldrene til jenter på min alder

Artist Annsofi Pettersen forteller at hun ble overrasket da hun la merke til hvem som skjulte seg bak navnene i kommentarfeltene. Foto: Privat

Artist Annsofi Pettersen leste de første negative kommentarene om seg selv da hun var 15 år gammel. Da hadde hun gjort seg bemerket i sangkonkurransene «Det norske korslaget» og «X Factor» på TV2.

– Jeg fikk drapstrusler fra folk som skulle ta meg, og jeg ble livredd, forteller hun til NRK.

Følelsen ble verre da hun fant ut hvem som skjulte seg bak de stygge kommentarene.

– Jeg trodde først at det var jenter på min egen alder som var sjalu og at kommentarene bunnet i det. Men da jeg begynte å gjøre litt mer research på hvem som skjulte seg bak navnene så var det jo folk som kunne være foreldre til jenter på min alder.

– Menn over 50

Øyvind Solstad, som har hatt ansvaret for VGs kommentarfelt de siste fem årene, kjenner seg igjen i det Pettersen forteller.

– Ut av de som ytret seg så stygt at de faktisk ble utestengt vil jeg tippe at minst 9 av 10 var menn over 50 år.

Han forteller at mange voksne menn raser i kommentarfeltene, spesielt over innvandring og unge kvinner i maktposisjoner.

– Jeg tror det er flere grunner til dette. At man blir eldre, gir mer blaffen og tør mer. Men noen skjønner ikke at de er på en offentlig debattarena og sier ting som er så ille at de blir stengt ute av debatten.

– Voksne må få opplæring

Han mener barn og unge har lært mye om hvordan de skal oppføre seg på nett og i sosiale medier, og at det nå er på tide å følge opp de voksne.

– Unge folk har vokst opp med internett, de har alltid hatt det, dessuten har mamma, pappa og skolen fortalt dem hele livet at de må tenke over hva de sier på nett, derfor vet de det. Mens en del av de eldre har nettopp begynt å bruke dette og skjønner ikke helt at de ikke kan oppføre seg som de gjør.

– Tenkte voksne folk var oppegående

Annsofi Pettersen synes hetsen føltes verre, nettopp fordi stemmene bak kommentarene var voksne mennesker.

– Jeg tok det mye mer seriøst fordi jeg følte meg svak overfor den gruppen mennesker. Jeg tenkte de hadde belegg for det de sa – at voksne folk som regel er oppegående.