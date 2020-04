50 år siden The Beatles offisielt ble oppløst

– Nå i disse koronatider er det alltid en sang med The Beatles som man kan sette på eller tenke på, for eksempel Let it be, sier Beatles-ekspert Linda Engebråten.

For musikkens historie er datoen 10.04 spesiell, på denne dagen i 1970 skjedde det mange vil kalle den mest berømte bandoppløsningen. Paul McCartney offentliggjorde at hans tid i The Beatles var over.

En av tidenes største popgruppe gikk i oppløsning.

– De var vel egentlig mer eller mindre oppløst for en tid tilbake, men det var ingen som hadde sagt det høyt. Det gjorde Paul McCartney i 1970, legger Engebråten til.

Bandet hadde ikke vært samlet i studio siden august 1969, i forbindelse med arbeidet med «Abbey Road»-albumet.

– Det var på et bandmøte 20. september 1969, der John Lennon, Paul McCartney og Ringo Starr var til stede, at Lennon sa ordene «I want a divorce». Dette er bekreftet i en rekke intervjuer senere, sier musikkviter Audun Molde til NTB.

Han legger til at managementet til Beatles var i ferd med å reforhandle en kontrakt i USA og lot være å si det av forretningsmessige årsaker.

Sorg og fortvilelse blant fans

Selv om han hadde et sterkt ønske om å holde The Beatles sammen, endret det seg for Paul McCartney da han startet arbeidet med sitt soloalbum, McCartney. Først da torde han å tenke tanken på et liv utenfor The Beatles.

Engebråten beskriver hvordan bruddet ble mottatt med sorg og fortvilelse og førte til store avisskriverier.

– Folk ble sjokkert. De andre medlemmene i The Beatles ble sure, spesielt John Lennon fordi han mente at Paul ikke hadde rett til å oppløse The Beatles. At McCartney skulle få æren og at han skulle oppløse bandet på den måten.

The Beatles Foto: Nyhetsspiller Ekspandér faktaboks Britisk popgruppe fra Liverpool, dannet 1958 under navnet The Quarrymen

Medlemmer: John Lennon (1940-80), Paul McCartney (født 1942), George Harrison (1943—2001) og Ringo Starr (født 1940).

Regnes for å være den viktigste popgruppen i forrige århundre

The Beatles ble oppløst i 1970

Hjemmeside: www.thebeatles.com

Avsløringen kom i form av et presseskriv i forbindelse med sitt nye soloalbum.

– Det ble det store avisskriverier, presiserer Beatles-eksperten.

60-tallsdrømmen

Musikken er fra en spesiell tid der det skjedde mye kulturelt og historisk. Det var ikke bare Beatles som «døde» den aprildagen: Det var hele 60-tallsdrømmen.

– Oppløsningen av bandet ble som den endelige spikeren i kisten for 60-tallets uskyld. Sannheten om overdosedødsfallene til Brian Jones, Jimi Hendrix og Janis Joplin begynte å komme fram i lyset, så vel som forretningskranglene som Beatles var et tidlig eksempel på, sier musikkviter Audun Molde til NTB.