480.000 Get-kunder kan miste TV 2 fra i morgen

– Det er fortsatt ingen enighet mellom partene. TV 2 har aldri gått i brudd med hovedkanalen før. Vi ønsker at heller ikke Get-kundene skal miste TV 2 fra og med i morgen. Det er enorm avstand mellom partene og akkurat nå ser dette vanskelig ut, skriver kommunikasjonsdirektør i TV 2, Sarah Willand i en SMS til NRK klokken 19.40 søndag kveld.

Kommunikasjonsdirektør i TV 2, Sarah Willand. Foto: Eivind Senneset / TV 2

Avtalen som reforhandles i dette øyeblikk regulerer hvor mye Get skal betale for TV 2s kanaler, slik at de kan legge kanalene i pakkene som de selger til sine kunder.

På sine nettsider skriver TV 2 at de er overrasket over at Get ikke klarer å finne plass til alle de norske kanalene i sin grunnpakke, slik alle de andre TV-distributørene har gjort.

De hevder videre at Get ønsker en annen pris enn andre distributører.

Frist i forhandlingene mellom TV 2 og Get går ut ved midnatt.

Uenighet om pris

Telia-eide Get på den andre siden skriver at TV 2 ikke ønsker å tilby valgfrihet av sine kanaler for kundene.

– De ønsker at du som Get-kunde skal betale mye mer for å se på deres kanaler. Det kan vi selvsagt ikke akseptere, skriver de på sine nettsider.

Henning Lunde kommunikasjonsdirektør i Telia. Foto: Telia

Henning Lunde, kommunikasjonsdirektør i Telia, skriver dette i en SMS til NRK søndag klokken 18.30:

– Det er kontinuerlig dialog mellom partene. Vi ønsker å finne en løsning slik at vi kan videreføre et konstruktivt samarbeid med TV2, og vi håper det er mulig å få til et langsiktig innovativt partnerskap som vi har med de andre TV-selskapene og strømmetjenestene.

TV-kanalene som blir påvirket ved et brudd i forhandlingene, er TV 2, TV 2 Zebra, TV 2 Nyhetskanalen, TV 2 Livsstil, TV 2 Sport 1 og 2, TV 2 Sport Premium og C More-kanalene og arkivet.