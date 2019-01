22-åring blir ny sjefdirigent i Oslo-Filharmonien

Den finske dirigenten og cellisten Klaus Mäkelä er ansatt som sjefdirigent og kunstnerisk rådgiver i Oslo Fillharmoniske orkester fra august 2020.

I kveld skal han fremføre Beethovens niende symfoni i Oslo Konserthus, det første oppdraget i hans nye jobb.

Mäkelä sier han vil prøve å behandle folk rundt seg på en god måte, selv om han også må være fryktelig nøye for å få det han vil ha ut av sitt nye orkester.

– Man kan være støttende og snill uten å være for avslappet. Samtidig kan man være utrolig nøye og krevende, uten å være en drittsekk.

Til tross for sin særdeles unge alder har Mäkelä allerede rukket å lede flere ledende orkestre i Europa, Nord-Amerika og Japan – til strålende kritikker.

Solotrompetist Audun Breen sier at Mäkelä har samlet orkesteret.

– Han er jo det musikalske kontaktpunktet vårt på scenen, og det er veldig viktig at vi føles som en enhet. Det er på grunn av dette vi har gått for Klaus, sier Breen.

Klassisk musikk som motstykke i 2019

Finske Klaus Mäkelä har allerede blitt et kjent navn på flere kontinenter. Nå skal han lede Oslo Fillharmoniske. Foto: Heikki Tuuli

Mäkelä fortapte seg i klassisk musikk allerede da han var syv år gammel. Men selv om han knapt vet hvem Kanye West eller Ariana Grande er, respekterer han popmusikken.

– Klassisk musikk snakker veldig direkte til meg. Når det kommer til kunst er det jo selvfølgelig snakk om smak, men jeg respekterer all musikk som er gjort med kvalitet og kjærlighet.

Likevel foretrekker han klassisk, som han mener et motstykke til tiden vi lever i.

– I vårt tid går alt veldig fort. Folk er veldig opptatte. Konsentrasjonsnivået går ned. Klassisk musikk er på en måte det motsatte. Det gir oss verdier som varer, og det er veldig verdifullt.

– Hopper over et generasjonsledd

Mäkelä er ikke alene om å bli satt på prøve i ung alder. Prosjektleder for klassisk musikk i Music Norway, Einar Idsøe Eidsvåg, har lagt merke til at en rekke yngre personer får tillit i de store orkestrene.

Einar Idsøe Eidsvåg i Music Norway er positiv til ansettelsen av Klaus Mäkelä. Foto: Renate Madsen

– Mitt inntrykk er at det er mye eldende menn innenfor klassisk musikk. Nå er det som om de hopper over et generasjonsledd og går for de veldig unge, sier Eidsvåg.

Det høres kanskje dramatisk ut, men Eidsvåg er positiv.

– Det de får igjen for mangel på erfaring er jo masse pågangsmot og energi. Jeg synes det er modig og tøft av dem å gjøre det, og jeg støtter det.