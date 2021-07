20 år gammel hit har blitt Englands uoffisielle EM-sang

Du har helt sikkert glemt den eller hva du nynnet på i 2001, men kanskje var det Atomic Kitten. Kanskje ikke.

Men nå har engelske fotballsupportere børstet støvet av en gammel hit og de tre damene i Atomic Kitten har hevet seg rundt og laget en ny versjon.

Omskrevet tekst

For nå som engelskmenn er i ferd med å bli høyere på seg selv enn Al Pacino i Scarface, så er det låta «Whole again» de skråler til for full hals. Det vil si en omskrevet versjon av den 20 år gamle balladen.

For der de egentlig synger: «Baby, you're the one, you still turn me on. You can make me whole again», så hyller de nå den engelske landslagssjefen og synger: «Southgate, you're the one, you still turn me on. Football's coming home again».

Hele England hyller landslagssjef Gareth Southgate, som har ført det Engelske laget til sin første finale i et mesterskap siden 1966. Foto: LEE SMITH / Reuters

Spilt inn låte på ny

Første gang fotballsupporterne sang den nye teksten var under VM i 2018, da England spilte seg frem til en semifinale. Nå har de kommet en skritt lenger.

Nå har Atomic Kitten også kastet seg rundt og spilt inn låta på ny. Selvfølgelig med den nye teksten og med brølende fotballfans som kor.

– Vi ble så inspirert av de engelske supporternes hylles av Gareth Southgate og det utrolige flinke landslaget. Det har vært noen hektiske dager, men vi er veldig spent og beæret for å kunne bidra, heter det i en uttalelse fra trioen.

Gjennombruddet

Låta var Atomic Kitten sitt store gjennombrudd og ble spilt mer eller mindre non stop på norske og ikke minst engelske radiostasjoner i 2001. Faktisk er det den fjerde mest spilte singelen av en britisk jentegruppe noensinne. Bare slått av Spice Girls.

Men midt på 2000-tallet gikk de hver til sitt, og har flere ganger jobbet med forskjellige comeback-prosjekter.

Og kanskje er det 2021 som blir det store året for Atomic Kitten (og det engelske fotball-landslaget), og har du glemt hvordan originalen høres ut. Fortvil ikke.