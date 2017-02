1,5 millionar såg Farmen-finalen

Her er Grammy-opptredenen «alle» snakker om

Adele ble kveldens store vinner med fem Grammy-priser, men hyllet Beyoncé da hun mottok prisen for årets beste album. Den britiske sangstjernen mente at Beyoncé egentlig fortjente prisen for albumet «Lemonade». «Alle» snakker om de to sangstjernene etter nattens store show.