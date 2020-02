Det stod mellom en 17 år gammel youtuber og en 43 år gammel skuespiller og regissør i finalen. Begge imponerte stort i dirigeringen av både kor og Beethovens symfoni nr. 5, men Dahl hadde best poengfangst.

– Wow. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg har ikke ord, sier Dahl.

– Universet er i balanse. Den beste vant, sier Vidar Magnussen.

I tidligere programmer har publikum og dommere stemt på sine favoritter, og så latt KORK avgjøre hvem av de to med færrest stemmer som skulle sendes hjem. I selve «Maestro»-finalen var det dommere og publikum som fikk det siste ordet og kåret en vinner.

I åtte uker har finalistene trent på å mestre direksjon og ledet Kringkastingsorkestret på NRK1. Det har gitt både morsomme og fine resultater – se høydepunktene fra årets sesong her:

Dommerne i «Maestro» forteller hvilke øyeblikk de husker best fra de åtte deltakerne. Du trenger javascript for å se video. Dommerne i «Maestro» forteller hvilke øyeblikk de husker best fra de åtte deltakerne.

Åtte kjendiser i dirigent-rollen

En etter en har en deltaker måttet forlate konkurransen. Admiral P ble den første som måtte pakke dirigentpinnen, og Adam Schjølberg den siste deltakeren før finalen.

– Det må være lov å si at man er redd for å gjøre noe man er dårlig til. Men så er det også greit å gå på trynet i blant, og reise seg igjen, og vise at det ikke var så farlig, sa Schjølberg.