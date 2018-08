Trump-advokat Michael Cohen innrømmer å ha betalt to kvinner store summer for å holde munn om påståtte seksuelle forhold til Trump – på ordre fra presidenten selv.

Trumps tidligere valgkampsjef, Paul Manafort, er funnet skyldig i åtte tilfeller av økonomisk kriminalitet.

Spesialetterforsker Robert Mueller, George Papadopoulos, Stormy Daniels, Donald Jr., Jared Kushner ... det er krevende å henge med.

Det finnes et hav av podkaster om den politiske situasjonen i USA – men hvilke bør man lytte til, og hvorfor?

Her får du noen personlige anbefalinger:

1. The Rachel Maddow Show

Anbefalt av: Nina Kammersten / Vaktsjef i P2-programmet Studio 2

Foto: MSNBC

Spør du meg, er det Rachel Maddow på MSNBC som i lang tid har fulgt hele Russland-etterforskingen og Michael Cohens eventyr best.

Rachel har sansen for å høre sin egen stemme, men hun er grundig, pedagogisk og innimellom morsom. Hun ligger til venstre i det politiske terrenget, og det må du ha i bakhodet når du hører på. Likevel har hun seilt opp til å bli et av de mest sette nyhetsprogrammene på kabel i USA.

Vær obs på at finnes to podkaster, styr unna videoutgaven som er på skarve tjue minutter. Du vil ha full pakke Rachel Maddow på 45 minutter, minst!

2. Embedded

Anbefalt av: Kristian Aanensen / Utenriksjournalist i NRK

Foto: NPR

Embedded er fra den amerikanske radioall­mennkring­kasteren NPR. Det er en vellaget podkast som ser nærmere på bestemte temaer i nyhetsbildet – gjerne knyttet til Trump – og forsøker å forklare saken basert på historier fra dem som blir påvirket av politikken.

En av de beste episodene jeg har hørt handler om hvordan de som var med på The Apprentice opplevde Trump. (MÅ høres!)

De har også hatt en lang serie om kullindustrien, som gir et utrolig godt innblikk i livet i Kentucky og i Appalachene.

3. The Daily

Anbefalt av: Guri Norstrøm / Europakorrespondent i NRK

Foto: New York Times

Dette er New York Times sin daglige podkast. Avisa har hatt breaking news om Trump hele veien. Med blant andre NYT-journalister som Maggie Haberman som har fulgt Trump lenge før han kom inn i Det hvite hus, og som er en Trump ringer personlig til for å gi kommentarer. Anbefales!

Ps. Jeg legger ved et bonustips: Dokumentaren «The Fourth Estate» (som ligger i NRK TV) er et fascinerende innblikk i hvordan New York Times jobber med amerikansk politikk.

4. The Wilderness

Anbefalt av: Ida Anna Haugen / Redaktør NRK.no

Foto: Crooked media

Hvordan kunne Demokratene tape valget i 2016? Det er spørsmålet Jon Favreau forsøker å finne svar på ved å gå gjennom historien til Det demokratiske partiet, og snakke med rådgivere, folkevalgte, historikere og ikke minst, velgerne. Utrolig lærerikt, og ærlig fra mannen som var Obamas taleskriver, som lykkes i å trekke tråder helt fra etableringen av partiet, til dagens politiske situasjonen.

Særlig interessante er episodene om Obamas presidentperiode, der Favreau og de han intervjuer gir et utrolig interessant innblikk i dilemmaene Obama sto i, og hvordan de gjorde det vanskelig for Hillary Clinton å vinne valget.

(Ps. Også Midtøsten-korrespondent Sidsel Wold trekker fram denne: Jeg har hørt fire episoder til nå. Veldig spennende!)

5. Can he do that?

Anbefalt av: Nina Kammersten / Vaktsjef i P2-programmet Studio 2

Foto: Washington Post

I Trump-æraen er det ett spørsmål amerikanske journalister bør stille seg både titt og ofte, og det er «kan han virkelig gjøre dette»? Og det gjør Allison Michaels i podkasten «Can he do that?» fra Washington Post.

Her intervjuer hun journalister fra avisen (som er blant de beste i landet) samt andre kyndige mennesker om konkrete ting Trump gjør – og om han faktisk har lov til det.

Formmessig ingen nyskapning, og til forveksling lik «The Daily», men absolutt verd sine tjue minutter.

6. Trump, Inc

Anbefalt av: Vilde Hjort Batzer / Podkastsjef i NRK

Foto: NPR / WNYC

Hvordan er det er mulig at Trump både kan være president for USA – og samtidig drive et multinasjonalt selskap som tjener penger på hans posisjon?

Denne podkasten er en åpen undersøkelse om hva som egentlig skjer bak kulissene, og er det motsatte av fake news. «Trump, inc» er nemlig en fantastisk blanding av viktig journalistikk, veldig god historiefortelling og svært delikat lyddesign.

Det er både spennende, lærerikt og veldig urovekkende hva de finner ut. Og lett å henge med. Hvorfor bruker statsansatte hans hotell når de er på jobbreise? Anbefales på det sterkeste.

7. Pod Save America

Anbefalt av: Guri Norstrøm / Europakorrespondent i NRK

Foto: Crooked media

Podkasten drives av Obamas tidligere rådgivere, de følger politikken og nyhetsbildet tett på, og kommenterer den løpende samfunnsdebatten ekstremt fritt. Det er greit å være klar over at programlederne selvfølgelig snakker fra sitt politiske utgangspunkt (Demokrater), så podkasten er naturligvis svært trumpkritisk (og prøver slettes ikke å legge skjul på det).

Med det i mente er det uansett meget interessant å høre på noen som har sittet på innsiden av systemet selv, i så nær fortid, kommentere det de en gang var en del av.

8. Left, Right and Center

Anbefalt av: Iacob Christian Prebensen / Medieanalytiker i NRK

Foto: KCRW

Denne podkasten var en av de første jeg begynte å abonnere på for sånn 10–15 år siden, og som jeg har hengt med siden. Programmet kaller seg «a civilized yet provocative antidote to the screaming talking heads that dominate political debate» og forsøker å være en arena for meningsbrytning hvor man tar motstanderens posisjon på alvor.

Josh Barro, (redaktør for Business Insider) representerer midten og modererer samtalen mellom høyresidens representant Rich Lowry (redaktør i National Review) og venstresidens Katrina vanden Heuvel (redaktør i The Nation)

I tillegg til faste gjester som representerer hver sin side av det politiske spekteret har de nå utvidet sendetiden til å gjøre rom for å inkludere eksperter innenfor felt som er aktuelle i nyhetsbildet. Sjekk ut!

9. FiveThirtyEight

Anbefalt av: Kristian Aanensen / utenriksjournalist i NRK

Foto: ABC News

Når mellomvalget nærmer seg 6. november så kommer mye til å handle om tall, prognoser og meningsmålinger. Da er ingen bedre enn Nate Silver og gjengen hans i FiveThirtyEight. Riktignok bommet de, som nesten alle andre, under forrige valg.

Men det er alltid gøy å høre på folk som nerder på et veldig høyt nivå når det gjelder utviklingen av amerikansk politikk på alle nivåer.

10. «Slow Burn»

Anbefalt av: Rune Håkonsen / Digital kompetanseutvikler i NRK

Foto: Slate

Hvorfor går Mueller-etterforskninga så sakte? Hvor lang tid tok egentlig Watergate? Hvordan kunne Bill Clinton bli sittende etter alle skandalene – inkludert dem jeg ikke hadde hørt om før nå? Husker vi «The Mooch» om fem år eller var han et ubetydelig lite blaff i Trump-æraen?

Programleder Leon Neyfakh går gjennom de delene av Watergate- og Clinton-skandalene vi har glemt, for å gi kontekst for den pågående krisen i amerikansk politikk. Å forstå at ting tar tid er sentralt. Fordi ting tar enda lengre tid når man lever mens de skjer.

11. The Ezra Klein Show

Anbefalt av: Iacob Christian Prebensen / Medieanalytiker i NRK

Foto: VOX

Ezra Klein var med å grunnlegge og er i dag redaktør for Vox News. I podkasten intervjuer han toneangivende politikere, forfatter og forskere for å kaste lys over den politiske situasjonen i USA.

Klein er en glimrende intervjuer og i disse timelange samtalene får både intervjuobjekt og han den taletiden de behøver for å gå i dybden. Klein er alltid godt forberedt og intervjuobjektene får rom til å argumentere, selv om Klein ofte kan være uenig. Samtaler som gir rom for håp i en tid hvor offentligheten er preget av det motsatte. Blant mange favoritter kan jeg anbefale episoden hvor han intervjuer Yuval Harari, forfatteren av Sapiens, hvor blant annet deres diskusjon av AI er kanskje det mest interessante jeg har vært borti på området.

«Intelligence is not consciousness. Intelligence is the ability to solve problems. Consciousness is the ability to feel things. In humans and other animals, the two indeed go together. The way mammals solve problems is by feeling things. Our emotions and sensations are really an integral part of the way we solve problems in our lives. However, in the case of computers, we don't see the two going together.»

