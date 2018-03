11 av verdens beste krimbøker

I over 25 år har vi, Leif Ekle og Terje Thorsen, ført en mer eller mindre sammenhengende samtale om krim og annen litteratur.

Disse diskusjonene har ofte foregått i kjelleren på gamle Tronsmo bokhandel i Oslo, og har fortsatt i de nye lokalene. Nettopp derfor gjør vi også radio- og podkastopptakene til P2-serien «Krimvakta» i kjelleren der. Tanken er å videreføre denne samtalen i en form som publikum kan få noe ut av. Springende samtaler om kriminallitteratur det virkelig er verdt å lese – ifølge oss to herrer.

1. «I Was Dora Suarez»

Forfatter: Derek Raymond

Foto: Serpent's Tail

Et fryktelig og vondt høydepunkt i den britiske noir-legenden Derek Raymonds' «Factory»-serie.

Om drapet på en ung kvinne som på forhånd er fratatt enhver form for integritet, utsatt for nedverdigelse og overgrep leseren knapt kan forestille seg.

Krim i dypt alvor – «underholdningsverdi» er et meningsløst begrep i denne sammenhengen.

Les: Krimdronning Cathi Unsworth om hvorfor denne romanen forandret livet hennes for alltid, i den engelske avisa Independent.

2. «The Late Show»

Forfatter: Michael Connelly

Foto: / Orion Press

Michael Connelly, den tidligere krimjournalisten og forfatteren bak den bunnsolide romanserien om Harry Bosch, lanserer ny helt:

Renée Ballard er basert på en politikvinne fra virkelighetens verden. Referansene til kvinneforakt og indirekte til #metoo står i kø.

Renée er henvist til nattskiftet etter at hun forsøkte å varsle om sjefens sex-trakassering av henne. Kollegaen var eneste vitne, men han trakk seg.

En kvinnehater er på morderisk ferde, kollegaen dør. Selvmord?

3. «Berge»

Forfatter: Jan Kjærstad

Foto: Aschehoug

Sterk norsk samtidsroman som braser rett inn i vår mediestyrte politiske hverdag.

«Berge» er ikke skrevet som krim. Krimvakta diskuterte om den også kan leses slik, og ble enige om at det kan den:

En sommerdag begås et fryktelig massedrap på en hel familie i ei hytte i Nordmarka. Ofrene har nære bånd til Arbeiderpartiet.

Fortalt gjennom flere stemmer, formidler Berge sterke bilder av det norske mediesamfunnet – og politikken.

4. «Roman om en forbrytelse»

Forfattere: Sjöwall & Wahlöö

Sjöwall & Wahlöö Originaltittel: «Roman om ett brott»

«Roman om ett brott» Oversetter: Bodil Engen

Foto: / Pirat

Denne serien på ti romaner fra det svenske seksti- og syttitallet er alle politiromaners mor.

Har du ikke lest disse, mangler du et ledd i dannelsen.

Uforglemmelige karakterer lar bøkene fremstå som friske og interessante, fire-fem tiår etter utgivelsen.

Martin Beck og Gunvald Larsson er kjent fra både TV-serier og film, men vil du virkelig lære dem å kjenne, må du til bøkene. Les én, les alle.

5. «Når mørket faller»

Forfatter: Ian Rankin

Ian Rankin Originaltittel: «Set in Darkness»

«Set in Darkness» Oversetter: Mimi Omdahl

Foto: Aschehoug

Den skotske forfatteren Ian Rankin har skrevet en lang rekke romaner om DI John Rebus, en egenrådig politimann med et slitent privatliv og et svært talent for politiarbeid og menneskelighet.

«Set in Darkness» kom i 2000 og foregår mens det skotske parlamentets hovedsete bygges i Edinburgh.

Det finnes en myte om at en ung fyr en gang ble myrdet og stekt på spidd av en gal mann.

Da Queensbury House skal vike plassen for det nye, og det gamle ildstedet graves frem, oppdages en nyere forbrytelse. Dette er Rankin på sitt beste.

6. «Det siste gode kyss»

Forfatter: James Crumley

James Crumley Originaltittel: «The Last Good Kiss»

«The Last Good Kiss» Oversetter: Bjørn Alex Herrman

En strålende roman om privatdetektiven C. W. Sughrue, en jakt på forsvunne mennesker – en forfatter på fylla og en ung kvinne som ble borte for ti år siden.

En helt unik reise inn i et USA, et California som rommer atskillig mer tragedie og tristesse enn det glansbildet vi ellers kjenner.

Glassklart skrevet – i et språk få gjør Crumley etter.

Alkoholisert bulldog inkludert.

7. «Mord i mørket»

Forfatter: Dan Turéll

Dan Turéll Originaltittel: «Mord i mørket»

«Mord i mørket» Oversetter: Aase F. Jensen

Foto: / Tiden Norsk Forlag

Hos denne Københavns egen poet og skribent er det nesten uråd å plukke ut én bok blant de 12 bøkene med Den navnløse i hovedrollen.

«Mord i mørket» er den første: Flere personer fra samme område i København blir drept i løpet av kort tid. En av dem er en venn av den navnløse helten, og der starter hans jakt på morderen.

Begynn gjerne med denne boken og les de fleste. Flere av bøkene finnes på norsk.

8. «Hvit som snø»

Forfatter: Jon Michelet

Foto: Oktober

Dette er Jon Michelets aller beste roman om krimhelten Vilhelm Thygesen, det elskede Oslo og skittengrå kriminalitet.

I «Hvit som snø» våkner Thygesen opp i bakrus i en leilighet og der finner han en narkohai som har blitt drept med hælen på en stilettsko.

For å unngå å bli mistenkt for drapet, må Thygesen selv finne gjerningsmannen.

Pliktlesning.

9. «The Twelve»

Forfatter: Stuart Neville

Foto: Penguin

Om du skal lese én irsk kriminalroman, så må det bli denne:

Stuart Nevilles fantastiske debut om Gerry Fegan, tidligere IRA-drapsmann med 12 liv på samvittigheten.

Handlingen er lagt til 2007. Fegan hjemsøkes av menneskene han har drept, som ber ham gjøre rett og straffe dem som beordret eller var involvert i drapene.

En av krimhistoriens aller sterkeste politiske romaner og begynnelsen på en serie. Starten er en klassiker.

10. «Bad Penny Blues»

Forfatter: Cathi Unsworth

Foto: / Serpent`s Tail

London og Soho på sekstitallet – unge prostituerte kvinner myrdes, den unge motedesigneren Stella har mareritt om de jentenes siste timer.

Teddy boys, høyreradikale og hippier side om side. Popmusikken ligger over og under handlingen.

Den tidligere musikkjournalisten Cathi Unsworths antatt beste.

11. «Mordet på Betty Short»

Forfatter: James Ellroy

James Ellroy Originaltittel: «Black Dahlia»

«Black Dahlia» Oversetter: Leif Helgeland

Foto: Aschehoug

Den første boken i språkfenomenet Ellroys Los Angeles-kvartett, basert på en virkelig mordetterforskning i L.A.s førtitall.

Sterk og drivende lesning – en bok der James Ellroys forfatterskap tar av for alvor.