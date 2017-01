Tredje sesong av Anno er like om hjørnet, men først tek me ein liten tur tilbake til 1721 og Isegran i Fredrikstad. Programleiar Selda Ekiz fortel om endringane frå andre til tredje sesong.

– I Trondheim fortel vi Noregs religionshistorie, men i Fredrikstad så fortalde vi Noregs militærhistorie. Dei skal jo gjennom dei same oppgåvene, svenn og meister, duellar og turneringar, så oppskrifta er den same, men settinga er heilt annleis. Det er ein heilt anna tidsperiode, som set stemninga.

Fugl i fugl i fugl

Sveinestykka og dei etterfølgjande meisterstykka er viktige element i Anno, og i all hovudsak er Ekiz forbløffa over kva deltakarane får til.

– Minst imponert var eg over fugl-i-fugl-i-fugl, seier ho, og viser til kokkesvenneprøven der ein overdådig 1700-tallsrett skulle setjast saman for kokk Bård Greni.

Retten bestod av ein kylling inni ei and inni ein kalkun, men i dåtidas hygieniske omgivnadar, og over open eld, vart det ingen suksess.

– Men dei var flinke i alt anna dei gjorde, og dei laga jo heilt sjuke rettar både før og etter, seier Ekiz.

Øya Isegran

Isegran sat eit tydeleg preg på sesongen som heilskap, men også på deltakarane og stemninga elles. For Selda vart det tydeleg at litt meir rom og luft gjorde godt:

– Det er jo ein ting for deltakarane, og ein anna ting for sjåarane. Isegran var luftig, og til og med landleg i forhold. Det handlar om meir plass, og litt meir rom for seg sjølv.

I Trondheim skal turen gå til Erkebispegården i Trondheim, like ved ærverdige Nidarosdomen. Det vil likne meir på omgivnadane frå Bergen, seier Selda.

– Det er midt i byen, med tronge gater, og det er brunt og mørkt. Det var trongt i Bergen, og det blir trongt igjen i Trondheim.

Handverk

Handverk er på veg tilbake, og fleire stader meiner dei at ein kan takke Anno for framgangen.

– Kvar veke så blir ein jo kjempeimponert! Berre det at dei klarte å lage støvlar er jo heilt insane, og Katinka skulle lage ei heil vogn som meisterstykke. Dei såg bra ut, og er brukandes, det er jo tullete kva dei får til!

Selda er glad for at Anno kan skape blest rundt handverksfaga, og meiner at det burde vere endå meir av slikt på TV.

– Det er fint å bruke huet saman med hendene, det er undervurdert. Men ein kan faktisk få dette til, ein må berre setje i gang – gjere og gjennomføre det. Det er slik med dei fleste jobbar, men når ein sit att med eit produkt er det ei eiga stoltheit, ei slags manifestering av stoltheita di.

Hesteriding

Det er ikkje alltid ting går som dei skal. I ei av turneringane skulle gutane bli utfordra i postridning, levering frå post til post på hesteryggen.

– Det var jo berre éin som kunne ri litt ordentleg, alle andre hadde null kontroll. Det vart eit worst-case scenario – hesten ville berre beite og reagerte ikkje, minnest Selda.

Det regnar, klokka er på overtid, men ho må prøve å halde seg profesjonell for kamera

– Eg var oppgitt over ridekunnskapene, medan eg prøvde å ikkje le for kamera. Det gav et ganske anstrengt ansikt.

Hunden

Hunden var ein like viktig del – om ikkje viktigare – av andre sesong som hesten Raggen var i den første sesongen. Selda måtte presisere overfor deltakarane at ho er meir glad i den enn ho såg ut til.

– Eg var veldig redd for at hunden skulle skitne meg ut med potane som har vassa i møkk og gjørme, så eg skulle få det på programleiarkleda.

Deltakarane i andre sesong av Anno – med hunden liggande fremst. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

For innspelinga sin del er det greiast om kleda til programleiaren ser like ut til ei kvar tid, og difor er det greitt å passe ekstra nøye på.

– Deltakarane trudde nok at eg hata den hunden, men det var berre kleda!

Lars Kristian brester ribbeinet i turnering

– Ei turnering var ekstra dramatisk, seier Selda.

Gutane skulle gjennom ei hinderløype i kommandanthagen, og så fortelje kva skjold som høyrde til kven i ei kunnskapskonkurranse.

– Då hugsar eg at eg tenkte «Kjem Lars Kristian til å klare dette, eller ikkje?»

– Av alle turneringane er det den eg hugsar best. Han er den eldste mannen, men han peisar på, og dundrar gjennom hinderløypa. Etterpå visar det seg at han har bresta ribbeinet!

Lars Kristian enda til slutt opp med å vinne heile sesongen, etter ein dramatisk finale.

Slektshistorier

Kvar veke får éin deltakar presentert si slektshistorie i Anno. Blant dei er mange rørande skjebnar, og hendingar som kan forklare kvifor slekta og personane har blitt den dei har blitt.

Blant fjorårets deltakarar står Jeanne Bøe si historie sterkt. Som skodespelar, dramatikar og regissør fann ho ut at ho var i slekt med mange av dei som stod midt i tida ho sjølv har skrive spel om.

Selda trur desse historiene har mykje å seie for deltakarane.

– Det er ein veldig stor del av deg. Når det blir servert på den måten, kjenner ein seg sjølv betre. Ting gir meining. Alle lurer på «kven er eg?», og historia bidreg med både svar og spørsmål.

Små pustepausar av 2016

Nokre små glimt av notida må det vere lov til å ha, og då Chris vann ein tur til den moderne verda for å ete hamburgar vart det stod glede for dei som hadde reist attende til 1721.

Vi seier som Lars Kristian:

– Hæsjtægg, den burgaren!

Selda testar straffemetodar

Undervegs i reisa fleire hundreår attende i tid testar Ekiz fenomen og historie som oppstod eller var viktige i tida sesongen går føre seg. Den første veka var forbrytingar og straff ein viktig del av temaet, og militærdisiplinærmetoden trehest dukka opp.

– Eg måtte sitje på ein trehest, ei spiss trekasse, som var slik soldatar kunne bli straffa. På skrevs, med eit lodd på kvart bein. Og eg bannar mykje. Akkurat medan eg sat der og det peaka på smerteterskelen, så kjem det ein busslast med barn. «Å, er det ikkje ho frå Newton!»

Der andre sesong fortalde militærhistoria i Noreg, fortel tredje sesong i 1536 om den religiøse historia til landet. Reformasjonen og dåtidas samfunnsstrukturar er sentrale.

– I år skal eg teste ganske mykje forskjellig. Eg er riddar ein heil dag, eg prøver å selje avlatsbrev, eg er narr. Vi har så utruleg mykje kul historie som fortel oss om kvifor ting er som dei er i dag. Det er ikkje alt ein visste at ein lurte på, det er mange jøss-augneblink.

Den dramatiske finalen!

Andre sesong slutta med ein dramatisk finale. Etter ti veker på Isegran skulle Katja Heilmann og Lars Kristian Grøholt møtast til ei siste konkurranse om borgarbrevet. Selda hugsar det som særs dramatisk:

– Finalen var så close. Eg er jo ei rolle der eg skal hugse alt, og vere sånn halvhøgtideleg programleiar. Eg skal hugse alt vi seier, og passe på. Så får eg seie «No har vi ein vinnar!».

Frå å ha meldt seg på på grunn av ein e-post frå dottera som sa «Du lever berre éin gong, pappa», kom han heile vegen til finalen i februar – men han hadde ikkje heilt trua til å byrje med.

– Eg frykta at eg skulle ryke ut første veka, men eg har klart meg gjennom alle delmåla eg har sett meg, og den siste veka byrja eg å tenkje at eg kanskje klarar meg, kanskje eg klarar å vinne Anno 1721.