10 spørsmål til Karpe før 10 konserter i Spektrum

Spørsmål 1:

Over 100.000 billetter er solgt til 10 konserter i Oslo Spektrum. Ingen andre har gjort dette før dere. På lørdag er første konsert. Stresset?

Chirag: Ja, mer enn vanlig.

Magdi: Vi tenker på alle detaljene som skal på plass før showet – så ja.

Spørsmål 2:

På en skala fra null til kjempeavslørende. I hvor stor grad kommer dere til å avsløre noe av det som skal skje i Spektrum i dette intervjuet?

Chirag: Det er vanskelig å ikke avsløre noe, fordi vi kun tenker på konsertene nå.

Magdi: Hmmm...

Chirag: Dette føles som et avhør.

NRK forsøker å lure ut informasjon. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Spørsmål 3:

Dere har fylt Spektrum før. Hva slags konsert kan folk forvente seg denne gangen?

Magdi: Det er jo ikke en konsert. Det er en varemesse. Og en produktdemonstrasjon.

Spørsmål 4:

Øhh...hva mener du med det? (må bruke et ekstra spørsmål her i et forsøk på å forstå forrige svar, journ.anm.)

Magdi: Det er vanskelig å forklare...

Chirag: ...men dette er jo noe vi har jobbet med lenge og det har vært utsatt flere ganger på grunn av pandemien. Det har gjort at vi har brukt enda mer tid på det.

Vi har nå utvidet rommet for hva vi kan gjøre, sier Chirag Rashmikant Patel. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Spørsmål 5:

Har showet endret seg siden det ble lansert i 2019 (med et visst flyselskap i den daværende tittelen, vi kommer tilbake til det)?

Magdi: Ja, vi har endret showet hele veien. Det at vi var så isolert under pandemien har blant annet gjort at vi ønsker å ha flere folk involvert.

Chirag: Dansecrewet The Quick Style har vært med oss på scenen på festivalene i sommer. De er helt unike og det blir veldig gøy å kunne vise frem dans i Spektrum også. Ops! Nå røper jeg litt.

Karpe planlegger konsertene sammen med produksjonsdesigner Sebastian Ekeberg. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Spørsmål 6:

Med fare for å havne på Chirag sin Twitter-konto (som tidligere i år tvitret om rare spørsmål han fikk fra journalister) så skal jeg ikke spørre om hva dere synes om SAS-streiken. Men tenker dere at SAS-effektene dere bruker i forbindelse med prosjektet «SAS PLUS/SAS PUSSY» har fått mer eller mindre betydning den siste tiden?

Chirag: Folk er kanskje ikke like positivt innstilt lenger.

(latter)

Magdi: Vi visste jo ikke da vi lagde SAS-prosjektet at selskapet skulle bli såpass kontroversielt. Det må vi innrømme.

(mer latter)

Spørsmål 7:

Dere har uttalt at dere har vært i tvil om hvor lenge dere kan fortsette. Og det har vært usikkerhet om hva som skjer med Karpe etter Spektrum-konsertene. Kommer dere til å fortsette etter Spektrum-konsertene eller ikke?

Chirag: Vi er heldige som får lov til å gjøre dette her nå. Og da føles det rart å skulle slutte når det er så mange som vil høre oss. Da må vi jo nesten spille litt til.

Magdi: Jeg føler dette er begynnelsen på den tredje delen av vår karriere. Det er publikum som bestemmer, men jeg har aldri følt meg mer motivert og mer fri til å gjøre det vi har lyst til.

Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid er opptatt av alle detaljene som skal på plass før den historiske konsertrekken. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Spørsmål 8:

Hva kunne dere tenkt dere å gjøre etter Spektrum?

Chirag: Vi fikk oss en positiv overraskelse med det siste musikalske prosjektet vårt (som i større grad enn før blander språklige og musikalske kulturer, journ.anm. igjen). Vi undervurderte publikum og tenkte at «Omar Sheriff» var et smalere prosjekt for Karpe. Altså...

Chirag fortsetter: ...vi lever i et land der folk vil høre sanger om øl og pølser og strand, som vi forsåvidt også har forsøkt på selv, og vi tenkte kanskje at den norske folkesjela ikke var klar for den type musikk vi slapp tidligere i år. Men der tok vi ganske feil. Det utvider kanskje rommet for hva vi kan tenke oss å gjøre mer av.

Det jobbes både dag og natt med forberedelser. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Spørsmål 9:

Dere er sikkert drittlei av spørsmålet om dere skal fortsette å (hovedsakelig) rappe på norsk, så her kommer en variant av spørsmålet: Tenker dere å kun satse i det norske markedet fremover?

Magdi: De som har vokst opp i Norge forstår tekstene og referansene våre bedre enn andre. Selv om vi har røtter andre steder, så er vi født og oppvokst her.

Chirag: Norge er en ung nasjon når det kommer til multikultur. Og det er en del upløyd mark når det gjelder å blande kultur og språk i musikken.

Magdi: Vi vil ikke begynne å rappe på engelsk. Men det hadde vært spennende å se om de kulturelle kombinasjonene vi bruker kan nå noe utenfor Norges grenser.

Diskuterer hvordan scenen skal se ut. NRK fikk ikke lov til å ta bilder av denne. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Spørsmål 10:

Hva er.... Eller vent, vi rekker ikke flere spørsmål. Jeg får beskjed av PR-folka om å runde av intervjuet. Lykke til med konsertene da!

Karpe: Takk!