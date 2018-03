10 innganger til russisk musikk

Hva vet du om russisk musikk? Balalaika? Eller eurotrash og dekadent hiphop fra rikmannssønnene i Moskva?

Russland er enormt og musikken speiler det sammensatte landet. Her finner du alt, fra urban hiphop via Grand Prix-bestemødre til folkemusikkinspirert psykedelisk rock. Men få i Norge får med seg hva som skjer bak storpolitikken.

Her er ti navn det er verdt å merke seg fra den russiske musikkscenen akkurat nå.

1. Oxxxymiron

SJANGER: Rap/hip hop

Rap/hip hop LÅTTITTEL: Londongrad

Hiphop er svært i Russland, og Oxxxymiron er kanskje den største av dem alle. Født i St. Petersburg, oppvokst i Tyskland og London, men nå igjen bosatt i St. Petersburg, rapper på russisk med en enorm flyt, og har blitt sammenlignet med de klassiske russiske poetene for sine intellektuelle tekster.

I tillegg har han nektet å innordne seg hierarkiet i den russiske hiphoppen, og å underlegge seg den kommersielle showbizen som har gjennomsyret den russiske hiphopkulturen. I stedet har han vunnet utallige tv-sendte «battles» med utfordrere, og bevist at han behersker hiphop og har de nødvendige «skills». Noen av disse duellene har mer enn 50 millioner visninger på Youtube.

2. Tesla Boy

SJANGER: Pop

Pop LÅTTITTEL: Dream Machine

Ukjent for mange, er det en rekke russiske rock- og popband som de siste årene har gjort seg bemerket langt utenfor landets grenser. Felles for de aller fleste, er at de synger på engelsk. Et godt eksempel er Tesla Boy, som med sin synthbaserte hjerte/smerte-pop har blitt signert av det britiske nu-disko-selskapet Mullet Records.

De har blitt presentert i Q Magazine, samtidig som de toppet den russiske ituneslisten med albumet «The Universe Made of Darkness». Hele konseptet er globalt, men selvsagt, dette er jo Russland: Samtlige medlemmer i Tesla Boy har høyere musikkutdannelse.

3. Hartyga feat. Albert Kuvezin

SJANGER: Psykedelisk rock

Psykedelisk rock LÅTTITTEL: Agitator

Neppe på hitlistene i Russland heller, men når NRK P2s Jungeltelegrafen kårer «verdens beste musikk», gikk førsteplassen i 2017 til Russland, nærmere bestemt til delrepublikken Tuva, som ligger midt i Russland, på grensen til Mongolia.

Hartyga er et psykedelisk rockband som prøver å integrere hjemregionens tradisjonelle instrumenter og sangteknikk i egen musikk. Og sangteknikk er stikkordet, for Tuvas overtonesang er verdensberømt. Sangen er høy som plystring, men lages med selve strupehodet, av og til i samsang med seg selv. Tostemt av én og samme person!

Albert Kuvezin er den kanskje mest kjente overtonesangeren i verden, og har også vært den som har flyttet grensene for hva overtonesang kan brukes til.

4. Miyagi & Endgame

SJANGER: Hiphop

Hiphop LÅTTITTEL: When I Win

Her har du en usannsynlig historie. 27 år gamle Azamat Kudzaev kommer fra Vladikavkaz i Nord-Ossetia på grensen til Georgia, hvor han fullførte legeutdannelse, før han endret oppfatning, eller som han sa i et intervju: «Legen fullførte utdannelsen, men nektet å jobbe».

Så han tok navnet Miyagi etter læremesteren i Karate Kid, slo seg sammen med kompisen Endgame og slo gjennom med et brak og to utsolgte hus i Moskva. I dag er de to virkelig noen å følge med på i russisk hiphop, eller som Endgame uttrykker det:«Det beste sporet er ennå ikke tatt opp».

5. Buranovskie Babushki

SJANGER: Fotball-låt

Fotball-låt LÅTTITTEL: Football 2018

De russiske bestemødrene som tok en sensasjonell andreplass i Melodi Grand Prix i 2012 i Aserbadsjans hovedstad Baku, har blitt et symbol på Russland, med den perfekte kombinasjon av historiske røtter fra moderlandet og glossy kitsch.

For halvannet år siden ble de bedt om å lage en sang for det kommende fotball-VM, og resultatet er en ulidelig teknopoplåt hvor de presterer å sveipe innom navnet på samtlige arrangørbyer under sommerens mesterskap. Kanskje ikke den viktigste russiske comboen for 2018, men garantert en sang det blir umulig å unngå i år.

6. Yegor Letov

SJANGER: Punk

Punk LÅTTITTEL: Alt går etter planen

«Russisk punks gudfar» blir han kalt, og hans innflytelse er fremdeles enorm, ti år etter han gikk bort, bare 43 år gammel. I den røffe delen av industribyen Omsk i Sibir, dit foreldrene hadde flyttet fra atomprøveområdet i dagens Kasakhstan, grunnla Igor det legendariske punkbandet Grazhdanskaya Oborona (Sivil motstand).

Fryktløs kastet han seg ut i sviende kritikk av det sosialistiske Sovjetunionen, tvers gjennom Gorbatsjovs perestrojka, og ble straffet hardt med innleggelse på psykiatrisk avdeling, slik skikken var. Denne sangen, tekstet på engelsk, forklarer ganske mye.

7. Arkona

SJANGER: Metal

Metal LÅTTITTEL: Anrop av den tomme landsbyen

Det er noe med det nordiske. Også i Russland er metalsjangeren mørkets og den evige vinters musikk. Arkona ledes av karismatiske Maria Arkhipova, som henter all sin inspirasjon fra den russiske middelalderen (navnet Arkona kommer fra de slaviske byborgene i førkristen tid).

De er signert på det velrenommerte østerrikske undergrunnsselskapet Napalm Records, som også huser noen solide norske navn. Arkona er umiskjennelig metal, men med dedikert bruk av russiske middelalderinstrumenter og gammel russisk tonearv.

8. Leningrad

SJANGER: Rock

Rock LÅTTITTEL: In Piter We Drink

Du kommer ikke utenom Leningrad når du skal dukke ned i russisk rock i dag. Oppstarten for 20 år siden etablerte frontmann Sergey Shnurov som en enfant terrible i russisk offentlighet, med vulgært språk og utallige referanser til fyll og vold i tekstlinjene.

Moskvas daværende borgermester Yury Luzhkov tålte dem ikke, og hindret personlig at det ble arrangert store konserter med bandet i hovedstaden. I stedet gjorde en rekke opptredener på små private klubber.

Men notoriske ble de, og etter et kort opphold mellom 2008 og 2010, er de nå etablert som rockebandet med stor R i Russland, ikke minst etter at Yulia Kogan entret scenen som ny vokalist.

9. Kedr Liviansky

SJANGER: Synthpop

Synthpop LÅTTITTEL: Ariadna

Et navn du kanskje har hørt om, er den unge synthpopartisten Kedr Liviansky, som spilte på by:Larm i Oslo i mars i år. Med et eskapistisk og romantisk uttrykk representerer hun en ikke uvesentlig bevegelse blant russisk ungdom i 2018.

Tekstenes bilder fra gamle myter og eventyr føyer henne også inn i en lang tradisjon i russisk musikk, som nå ikke bare befinner seg i folkemusikken, men også i mainstream pop. Debutalbumet «Ariadna» kan fort bli større utenfor Russland enn hjemme.

10. Naadya

SJANGER: Elektronika

Elektronika LÅTTITTEL: «100 Days»

Det er kvinnerevolusjon på gang i russisk musikk, med en hel generasjon unge artister som tar sin plass med en slags stillferdig, men samtidig tydelig, feministisk agenda.

Samtidig har de omfavnet elektroniske instrumenter, og gir et tydelig ekko av det som skjer i vår del av verden, rent musikalsk. Naadya er et navn på vei til de store høyder, og definitivt et navn å merke seg i 2018.

