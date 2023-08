– Vi mener at det har gått for fort i svingene, også med det økonomiske, sier direktør ved NTNU Havrom, Siri Granum Carson.

Før sommeren annonserte regjeringen at de ønsker å åpne for leting og utvinning av mineraler fra havbunnen i Norge.

«Det er store potensielle verdier for samfunnet», står det i stortingsmeldingen.

Både olja og oppdrettsnæringa betaler i dag en ekstra skatt fordi de tjener penger på fellesskapets ressurser.

Men i planen til regjeringen står det at de ikke vil innføre grunnrenteskatt ennå.

Tidligere beregninger antyder at mineralene kan ha en verdi på 1000 milliarder kroner.

Men tallet er svært usikkert.

Vet ikke om det blir lønnsomt

– Når kortene er lagt kan det være vanskelig å endre på etterpå, sier Granum Carson ved NTNU.

– Hva tror du er grunnen til at de nøler med å innføre denne skatten nå?

– Helt ærlig, tenker jeg at det er fordi det er ganske mye i denne prosessen som ikke er helt gjennomtenkt, sier direktøren ved NTNU.

Regjeringens arbeid med havbunnsmineraler har fått krass kritikk fra både forskningsinstitusjoner og miljøbevegelsen. Flere mener vi ikke vet nok om konsekvensene til å starte en leteprosess.

Siri Granum Carson, direktør ved NTNU Havrom.

– Det er vanskelig å se for seg hvordan dette vil bli. Det er såpass stor usikkerhet rundt muligheten for en fremtidig lønnsom og miljømessig ansvarlig industri. Det gjør det vanskelig å regulere det økonomiske nå, sier Granum Carson.

Den usikkerheten beskrives også av regjeringen selv:

«Selv om det finnes betydelige ressurser på havbunnen i Norge, betyr ikke det at dette nødvendigvis er lønnsomme ressurser», står det i stortingsmeldingen.

Det gjør det vanskelig å beregne hva Norge får ut av dette i kroner og arbeidsplasser.

Det finnes heller ingen fullskala prosjekter på verdensbasis i dag som er lønnsomme, derfor kan ikke Norge hente slike tall eller erfaringer fra andre steder.

I helgen fortalte NRK om de to robotene Ægir og Seabed Excavator.

Sistnevnte er en gravemaskin som kan bore seg ned i havbunnen. Selskapene som eier den har fått støtte fra Grønn Plattform, som satser på grønn omstilling i næringslivet ved hjelp av forskning og innovasjon.

– Tilhører fellesskapet

– Selskapene utvinner ressurser som tilhører fellesskapet. Da er det naturlig at de betaler for det, og gjerne i form av en grunnrenteskatt. En grunnrenteskatt er også en mer effektiv skatteform en mange andre skatter, sier økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe ved Universitetet i Oslo

Karen Helene Ulltveit-Moe, professor på økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Hun forklarer at selskapene trenger forutsigbarhet.

Staten vil på sin side sikre at den ikke indirekte subsidierer noe som det ikke blir noe av, og vil derfor typisk ønske å vente til næringen tjener penger før den innfører en grunnrenteskatt.

– Jeg håper at politikerne har lært at det ikke er lurt å vente for lenge. Det undergraver legitimiteten knyttet til innføring av skatten, og gjør det mer komplisert rent praktisk. Det er lettere å få oppslutning om man ikke venter for lenge.

Kan skremme vekk investorer

– Å komme med endringer etterpå lager støy, sier Linda Nøstbakken, samfunnsøkonom og forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Linda Nøstbakken, samfunnsøkonom og forskningsdirektør i SSB.

Hun mener at innføringen av grunnrenteskatt for oppdrettsnæringa viser dette.

Fordi havbunnsmineralene er felles eie og en begrenset ressurs, tilsier dette at en grunnrenteskatt bør innføres hvis man forventer ekstraordinær lønnsomhet, mener hun.

Uten grunnrenteskatt vil selskapene nemlig ta hele kostnaden i starten, men kan risikere å måtte dele oppsiden med staten dersom det blir en suksess, forklarer hun.

– Det vil svekke aktørenes motivasjonen for å investere, sier Nøstbakken.

Det betyr at selskapene som vil lete etter mineraler, må bære risikoen. Norge kan innføre høyere skatt og kreve å få en bit av kaka dersom de ser at dette lønner seg på sikt.

– Det blir uproporsjonalt og skaper usikkerhet hos investorer, sier hun.

Selv om selskapene bærer risikoen økonomisk, deler de miljørisikoen med oss alle, påpeker hun.

– Det fordrer at det er et godt system for å vurdere dette. At man sikrer at det ikke koster mer enn det smaker, sier forskningsdirektøren.

Vil vite så tidlig som mulig

– Om man velger å innføre en grunnrenteskatt på et senere tidspunkt, etter at store investeringer allerede er pådratt, vil gode overgangsordninger være avgjørende, sier sjeføkonom i Offshore Norge, Marius Menth Andersen.

Marius Menth Andersen, sjeføkonom i Offshore Norge.

De mener det er bra og viktig at regjeringen nå ønsker en åpning, spesielt for å finne ut mer om ressursene og miljøkonsekvensene før eventuell utvinning.

– Derfor er dette steget så viktig, sier Andersen.

– Vi kommer til å understreke ovenfor regjeringen at vi ønsker å avklare rammevilkårene, som for eksempel spørsmålet om grunnrenteskatt, så tidlig som mulig, sier sjeføkonomen.

NRK har kontaktet Finansdepartementet, de har ingen kommentar til saken.