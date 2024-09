Nye beregninger viser at i fremtiden kan byen bli rammet av meterhøye vannmasser og bølger på høyde med to-etasjers busser, skriver DR.

På grunn av havstigningen som kommer av klimaendringene er det beregnet at vannet ved en stormflo kan være 4,4 meter over det normale, mot 3,9 meter i dag. I tillegg kommer kraftigere stormer som skaper større bølger.

– Det vil kunne medføre svært massive oversvømmelser, meget store økonomiske tap og selvfølgelig fare for menneskeliv. Det sier Adrian Lema, sjef for Det nasjonale senteret for klimaforskning ved Danmarks Meteorologiske Institut, DMI.

Den lille havfrue kan i verste fall være truet av vann ved en fremtidig oversvømmelse. Foto: NTB

Kan bli store oversvømmelser

Resultatet er at store deler av den danske hovedstaden kan bli satt under vann.

Kart som viser hvilke områder som i verst av København som i verste fall kan bli oversvømmet i 2075. Foto: Sund og Bælt / Marianne Skov

Særlig er det kystområdene sør i byen som ligger utsatt til. Der ligger hovedstadens nabokommuner Dragør, Tårnby og Hvidovre.

For Dragørs vedkommende vil omtrent hele kommune ligge under vann om de verste scenarioene slår til.

Viktig infrastruktur

I København bor 2 prosent av befolkningen under 1 meter over havet. 4 prosent bor under 2 meter og 13 prosent under fem meter over havet, skriver ClimateChangePost.

Ikke bare vil oversvømmelser ramme boliger, men også viktig infrastruktur kan stå i fare.

Kastrup flyplass er ikke bare Skandinavias viktigste. Med sine 22.000 ansatte er den også Danmarks største arbeidsplass.

I tillegg til flyplassen er også viktige jernbane- og veistrekninger særlig utsatt, skriver DR.

Regn og vind er ikke ukjent i København. Her fra Nyhavn før jul i fjor. Foto: AFP

20 milliarder kroner

Torsdag la Sund & Bælt frem en rapport som viser hva som skal til for å sikre København mot vannet.

Sammen med andre statlige organer anbefaler de at det bygges murer, diker og stormflo-porter med en høyde på opptil ti meter.

Det er anslått at beskyttelsen vil koste 12–13 milliarder danske kroner – rundt 20 milliarder norske kroner.

Utsatt for havstigning

På svært lang sikt er hele Danmark spesielt utsatt for havstigning.

Danmark forbereder seg nå på en fremtid der havet kan stige med 10 til 50 centimeter i 2050 og 20 til 140 centimeter i år 2100.

Under er dagens Danmark sammenlignet med hva som ville vært igjen av landet om havet steg med henholdsvis 5, 20 og 50 meter.

Det må presiseres at eksperter sier at dette er scenarioer som selv i verste fall er flere hundre år inn i fremtiden.

Danmark med fem meters havstigning

Danmark med fem meters havstigning kontra i dag Floodmap

Danmark med 20 meters havstigning

Danmark med 20 meters havstigning kontra i dag Floodmap

Danmark med 50 meters havstigning