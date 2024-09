25. juli 2000 styrtet et Concorde-fly rett etter avgang fra flyplassen i Paris.

Alle de 109 om bord mistet livet. Også fire personer på bakken ble drept da flyet krasjet i et hotell.

Det var begynnelsen på slutten for et 30 års langt eventyr med passasjerfly som fløy supersonisk.

Passasjerer begynte å svikte flyet etter ulykken. Samtidig var det ingen som lagde nye fly, og Concorde-flåten trakk på årene.

To år etter – i 2003 – hadde både Air France og British Airways sine siste flyginger. Siden har alle Concorde-flyene stått på bakken.

Andre testflyging

Over 20 år etter at Concorde ble satt på bakken for godt, er et nytt passasjerfly som flyr raskere enn lyd på gang.

Boom Supersonics, som flyet kalles, gjorde i forrige uke sin andre testflyging. Testen foregikk over Mojaveørkenen i California. Flyet oppnådde en fart på 446 km/t og var i luften i 15 minutter.

Denne gang var det landingsjul som ble prøvd ut. Neste gang – etter planen senere i år – skal flyet for første gang fly raskere enn lyden.

Det som blir testet nå er en mindre versjon av overlydsflyet. Testversjonen, som kalles Boom Supersonic XB-1, er en tredel i størrelse av flyet som om få å skal ta passasjerer.

En artisttegning fra 2021 av Boom Supersonic med United-logo. Illustrasjon: AFP

Blir rådyrt

Så tidlig som i 2029 vil produsentene at flyet skal gå i vanlig passasjertrafikk, skriver Politico.

Ifølge produsenten selv har United Airlines bestilt 15 fly og har opsjon på ytterligere 35. Også American Airlines har bestilt fly.

Med en fart på 1,7 ganger lydens hastighet – rundt 2100 km/t – vil det nye flyet bruke 3,5 timer mellom London og New York. Det er under halvparten av dagens flytid med vanlige fly.

United sier at prisen skal være den samme som dagens pris på business class.

I dag koster London – New York rundt 10.000 dollar. Det er over 100.000 norske kroner på Uniteds business class.

Den svenske flyanalytikeren Jan Ohlsson er svært skeptisk til prisanslaget.

– Drivstoffet er fem ganger så dyrt, og man sier at man skal tilby business class-priser. Det henger ikke sammen, sier han til SVT.

Over 20 år etter den siste flyturen er Concorde havnet på museum. 14. mars i år ble et Concorde-fly fraktet på en flåte til hangarskipet Intrepid, som i dag fungerer som et flymuseum i New York. Foto: Reuters

– Har bommet fullstendig

Luftfarten står for rundt 2,5 prosent av verdens totale CO₂-utslipp, sier tall fra Our World in Data.

Luftfartens bidrag til den globale oppvarmingen er likevel høyere. Fordi utslippene foregår høyt oppe i atmosfæren, er de mer skadelige.

Det er derfor vanlig å gange med 1,8 for å få frem klimaeffekten av utslippene fra luftfarten.

Det nye overlydsflyet vil bruke langt mer drivstoff enn et vanlig fly. Produsentene sier at det bare skal bruke biodrivstoff og dermed være bærekraftig.

Leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen. Foto: Henning Rønhovde

Leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, er avviser at påstanden om bærekraft.

Verdens tilgang på bærekraftig biodrivstoff er begrenset. Det finnes ikke nok biodrivstoff til å erstatte det som i dag brennes i fossildrevne motorer, sier han.

Han mener at den lille mengden bioenergi som produseres må brukes ekstremt smart, på samme måte som fornybar energi.

– Utviklingen av teknologi som bruker fem ganger så mye brennstoff som i dag, viser at man har bommet fullstendig. At dette kan markedsføres som grønt viser hvor lite av klimautfordringene man har forstått, sier Gulowsen.