Rundt 200 unge saksøkere feiret utenfor domstolsbygningen i Seoul etter at kjennelsen var klar.

– Jeg håper dagens avgjørelse vil føre til større endringer slik at ikke barn må gå til sånne søksmål til grunnlovsdomstolen, sa 12 år gamle Han Je-ah til Reuters.

Hun er blant de unge aktivistene, mange av dem barn, som står bak søksmålet.

– Klimakrisen har en enorm innvirkning på livene våre og det er ingen tid å miste, sa hun til reportere utenfor rettsbygningen.

Må endre loven

12 år gamle Han Je-ah var en av saksøkerne. Her møter hun media etter kjennelsen i grunnlovsdomstolen. Foto: Reuters

I kjennelsen heter det at Sør-Koreas klimamål er i strid med grunnloven, skriver AFP.

Grunnen er at loven ikke beskytter grunnleggende menneskerettigheter og heller ikke har klimamål som beskytter fremtidige generasjoner.

Domstolen skriver at Sør-Koreas lov fra 2010 om å nå nullutslipp i år 2050, mangler det den kaller «kvantitative mål» for hvordan reduksjoner mellom 2031 og 2049.

Parlamentet har nå fått beskjed fra domstolen om å endre loven innen februar 2026 i henhold til kjennelsen.

Grunnlovsdomstolen i Sør-Koreas hovedstads Seoul Foto: Lee Jin-man / AP

Klimaversting

Sør-Korea er et av landene i verden med høyest CO₂-utslipp. Ifølge EUs database Edgar er landet på 9. plass over de med størst utslipp.

Også målt per innbygger har Sør-Korea store utslipp.

Med 11,6 tonn CO₂ per innbygger (i 2022) ligger landet på delt førsteplass i Øst-Asia, langt foran land som Japan og Kina.

I forhold til Norge slipper Sør-Korea ut mer enn 50 prosent mer per innbygger.

Global snittemperatur i 2024 2024 Jan Apr Sep Des 11 12 13 14 15 16 °C snittemperatur Juli 2024: 15.1 °C NOAA Kilde: Gå til NRKs Klimastatus

Flere seire for aktivister

Kjennelser i Sør-Korea kommer etter at aktivister har vunnet frem i flere søksmål rundt om i verden.

I april sa Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) at Sveits ikke hadde levd opp til sine menneskerettsforpliktelser fordi de hadde gjort for lite for å bekjempe klimaendringer.

Også i Høyesterett i den amerikanske delstaten Montana vant en gruppe unge tidligere i år frem med et lignende søksmål.