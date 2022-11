– Alt dette er laget av tang, til og med boksen!

Det sier FNs spesialrådgiver på bærekraft og sikker mat Vincent Doumeizel. Han viser frem en eske fylt med ulike ting som er innpakket i emballasje. I tillegg kan alt spises.

Han mener vi ser på noe som kan være med på å løse klimakrisen;

En boble-lignende emballasje fylt med olivenolje. Om man for eksempel bruker oljen til å steke, kan man spise emballasjen etterpå.

Han gjør som han viser til. Heller ut oljen og tar et jafs av beholderen.

– Tang og tare gir oss mange muligheter til å erstatte emballasje som ikke er bærekraftig, sier han.

Plastproblemet

Vi produserer rundt 300 millioner tonn plastavfall hvert år. Det er nesten det samme som vekten av hele verdens befolkning, ifølge FN.

Vi mennesker får i oss plast gjennom maten vi spiser og luften vi puster. Og det blir stadig mer av det. I mars i år vedtok FN en plastavtale.

TANG: Det finnes 450 arter av tang, tare og sjøgress. Her en liten dusk med mørkebrun, krusete tang som vokser på en større, lysere klase av grisetang. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Nå får vi en Parisavtale for plast. Det betyr at vi endelig kan ta tak i dette kjempestore problemet som er at vi bruker fryktelig mye plast. Mye av plasten bruker vi bare én gang, og mye av det lekker ut i naturen, ned i havene og ut i lufta, og til slutt så får vi i det i oss, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide den gangen.

NRK forklarer Hva er tang og tare? Bla videre Hva er tang og tare? Tang, tare og sjøgress er store alger. I Norge finnes det 450 arter. Tangartene vokser på stein i fjæresonen. De nyeste skuddene vokser ut fra tuppen. Hva er tang og tare? Tare er de større algene i havet. De vokser fra festet og opp mot lyset. Sjøgress har tilpasset seg livet ved havet og setter røttene sine på bløt bunn og grunt vann. Ålegress er den mest kjente arten. Hva er tang og tare? Tare brukes mest til dyrefôr, gjødsel og bioenergi. Men tareskogen kan også gi næring til mennesker.



Disse er best å bruke til mat:

Hva er tang og tare? Sukkertare: Stor brunalge som danner skoger langs hele kysten og på Svalbard. Butare: Brunalge, finnes langs kysten fra Mandal til Finnmark og på Svalbard. Havsalat: Grønnalge, vanlig langs hele kysten. Søl: Rødalge, vanlig langs hele kysten.

Hva er tang og tare? Tare inneholder viktige mineraler, antioksidanter, og dessuten B- og C-vitamin. Noen tareslag har også proteiner, flerumettede fettsyrer og fiber.



Taren er spesielt rik på jod, som man ikke skal ha for mye av.

Forrige kort Neste kort

Doumeizel mener tang er en klar løsning på dette problemet, og vil hjelpe og kutte ned på bruken av plast.

– Teknologien er der, og vi vet hvordan vi skal gjøre det. Det vi trenger nå er å utvide denne industrien og investere i den.

Kan reversere klimaendringene

Tang kan brukes til mye, ikke bare til emballasje. Tang kan spises, det kan brukes som dyrefôr for å redusere utslippet av metan og det kan binde karbon.

Marine planter og alger som tang, tare og ålegras, er viktige karbonlagre.

Det samme er sedimenter, altså partikler som har sunket til bunnen av havet, skriver WWF – Verdens naturfond.

POSER: Posen til venstre er en vanlig plastpose, men den til høyre er laget av tang. Foto: Anne Skifjeld / NRK

– Det lagres mye karbon i det dype havet, og de kan være med å reversere klimaendringene. Så hver gang man spiser tang bidrar man til dette, sier Doumeizel.

Han mener tang er et godt karbonlaget, og det jobbes hardt på årets klimatoppmøte i Sharm el-Sheikh å få tang anerkjent som karbonlager.

Blant annet jobbes det med å utvikle en internasjonal standard for å måle karbonbinding av tang.

– Vi trenger en tangrevolusjon, sier Doumeizel.