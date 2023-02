En gruppe forskere ledet av Dr William Hartz ved universitetet i Oxford har studert isprøver fra Svalbard.

Resultatet av studien er foruroligende, skriver The Guardian.

Forskerne lette etter 45 forskjellige kjemikalier og fant 26 av dem i prøvene som ble tatt på isbreene Lomonosovfonna.

Når det gjelder to av de farligste stoffene, PFOS og PFOA, fant forskerne nivåer som er høyere enn det som regnes som trygt i drikkevannet i USA.

Forskerne har også sett på hvordan kjemikaliene har kommet til regionen. Prøver viser at det først og fremst er kjemikalier fra Asia og Europa som er fraktet dit som snø og regn.

I tillegg til de problemene som forskerne viser til, kunne NRK fredag fortelle at Svalbard lufthavn er kraftig forurenset av PFAS.

Oppløses ekstremt langsomt

Isprøvene er tatt Lomonosovfonna på Svalbard. Foto: Norsk polarinstitutt

PFAS kalles ofte fluorstoffer eller «evighetskjemikalier,» ettersom de oppløses ekstremt langsomt.

De ble først brukt i emballasje, sjampo og sminke, men nå finnes stoffene i hele miljøet vårt.

De siste årene har det vært stadig mer oppmerksomhet rundt PFAS-kjemikalier, som finnes i alt fra allværsjakker til matemballasje og stekepanner.

Forskere mener at vi allerede har mer av kjemikaliene enn vi har godt av.

Blant mennesker er PFAS-kjemikalier knyttet til sykdommer som kreft, leversykdommer, nyresvikt, barselproblemer og andre alvorlige helseplager.

Noen steder i USA, som her i Oscoda i Michigan, er PFAS-verdiene så høye at jegere advares mot å spise viltet som de skyter. Foto: Drew YoungeDyke / AP

Problemer for dyrelivet

Dr Hartz sier at de høye konsentrasjonene av PFAS kan føre til problemer for dyre- og fuglelivet.

Fra før av er Arktis den regionen som er mest utsatt for global oppvarming som et resultat av klimaendringene.

Ifølge Meteorologisk institutt er det ingen steder i verden der oppvarmingen går raskere enn på er Svalbard.

Bare de siste 20 årene har temperaturen nordøst på Svalbard økt med opptil 5,4 grader.

For dyrene i Arktis, som blant annet isbjørn og reinsdyr, kommer virkningene av PFAS i kroppen i tillegg til klimaendringene.

Ifølge Hartz gjør det at dyrene trues fra to kanter. – Som isbjørn er du utsatt for giftige kjemikalier og stresset som følger av at leveområdene endrer seg, sier Hartz.

EU vil forby

Tirsdag i denne uken ble det klart at Norge og flere andre land vil ha et forbud mot forbud mot PFAS i EU og EØS, skriver NTB:

– PFAS er blant de mest bekymringsfulle stoffene vi omgir oss med, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en uttalelse.

Et forbud i EU og EØS kan bidra til strengere miljøregulering også i resten av verden, håper Eide.

– Produsenter som vil eksportere produkter til EU, må forholde seg til forbudet og forhåpentligvis velge samme standard i eget land, sier han.

Miljøministeren beskriver reguleringsforslaget som det mest omfattende innen kjemikalier i EUs historie. Et endelig vedtak kan komme i 2025 eller 2026.