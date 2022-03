Senterpartiet vil vurdere å utsette Norges klimamål for 2030

Norge har storstilte planer for å få ned utslippene fra olje- og gassektoren ved å elektrifisere olje- og gassplattformer.

Men med de skyhøye strømprisene Sør-Norge har hatt de siste månedene, mener parlamentarisk leder Marit Arnstad (Sp) at det er urealistisk å elektrifisere alle installasjoner på sokkelen med kraft fra fastlandet.

– Noen felt kan bli elektrifisert med kraft fra fastlandet, blant annet de som ligger i de områdene av landet som har vedvarende lav pris, men flesteparten må elektrifiseres med havvind, påpeker Arnstad.

I en tale til partiets landsstyre mandag tok hun til orde for en «ærlig diskusjon» om nasjonale klimamål.

– Så er selvsagt elefanten i rommet hva det gjør med norske klimamål. Men da må vi også ha en ærlig diskusjon om det spørsmålet, om det er sånn at vi må endre på kriteriene for gjennomføring av klimamålene eller om de også kan bli utsatt i noen år.

– Det er svært uansvarlig å svekke kampen mot klimakrisen, slik Sp nå foreslår, og totalt uaktuelt for SV å være med på, sier energipolitisk talsperson i SV, Lars Haltbrekken.

– Må ha mer oppriktig debatt

Norge har forpliktet seg til å kutte egne utslipp med 50–55 prosent innen 2030.

I Hurdalsplattformen har Støre-regjeringen slått fast at det er 55 prosent kutt som gjelder.

Norges klimagassutslipp og klimamål målt i millioner tonn CO₂-ekvivalenter 0 20 40 60 millioner tonn CO₂-ekvivalenter ? Trykk for forklaring av CO₂-ekvivalenter. 1990 2000 2010 2020 2030 Norges klimamål 23.1–25.7 mill. tonn årlig SSB Kilde: Gå til NRKs Klimastatus Hva er Norges klimamål? Innen 2030 skal Norge kutte 50-55 prosent av klimagassutslippene i forhold til 1990-nivå. Målet skal nås i samarbeid med EU. Innen 2050 skal 90-95 prosent av norske utslipp kuttes. Dette betyr at vi må kutte utslipp i rekordfart. De siste ti årene har vi klart å kutte rundt 5 millioner tonn, De neste ti skal vi kutte rundt 25 millioner tonn. Hvordan skal Norge nå klimamålet? Norge skal kutte utslipp på to måter, fordi utslippskildene kan deles i to: Kvotepliktige utslipp: Dette er særlig utslipp fra industri og olje/gassplattformene. Utslippene er omfattet av EUs kvotesystem: For å slippe ut klimagasser må industrien kjøpe tillatelser (kvoter) i EU til den prisen kvotemarkedet bestemmer. Stadig høyere pris og færre kvoter skal tvinge frem utslippskutt der det er enklest å gjennomføre. Ikke-kvotepliktige utslipp: Dette er klimagassutslipp fra blant annet transport, landbruk, avfall og oppvarming i bygg. Dette kalles ikke-kvotepliktig sektor fordi man ikke trenger kvoter for å slippe ut klimagasser. Hvordan Norge kan kutte utslippene i denne sektoren er beskrevet i fagrapporten «Klimakur 2030». Politikerne bestemmer hvilke av tiltakene fra rapporten som skal iverksettes. Norge kan også kutte ikke-kvotepliktige utslipp ved å betale for utslippskutt i andre europeiske land. Regjeringen sier at de planlegger å klare målene uten å bruke denne muligheten, men den kan brukes hvis det blir «strengt nødvendig». For Norge er utslippene i de to sektorene omtrent like store: I 2019 slapp de ut rundt 25 mill. tonn klimagasser hver. Hva skjer om Norge ikke når klimamålet? Det kan bli politisk pinlig. En sannsynlig løsning er at Norge velger å betale for utslippskutt i andre land. Norge kan også bli ilagt sanksjoner dersom vi ikke når målene vi har avtalt med EU. Norge skal jevnlig rapportere kutt til FN, i tråd med målene satt i Parisavtalen. Her er det ikke fastsatt noen sanksjoner for dem som ikke oppfyller forpliktelsene sine.

Arnstad sier til NRK at debatten om elektrifisering har blitt svart-hvitt, at den er lite oppriktig at det er behov for nyansering.

– Vi må ha en mer oppriktig debatt om hvordan vi faktisk skal nå det målet. Jeg tror vi må ta i bruk havvind, og skal vi det, kommer det til å være utfordringer. Det kommer til å ta lengre tid, sier Arnstad.

– Det betyr at klimamålene ryker?

– Nei, det trenger ikke bety at klimamålene ryker. Men det betyr at vi må ha en diskusjon om kriteriene for å oppnå det. En del av debatten er kvotepliktig sektor. Det er vi nødt å forholde oss til. Det andre er at vi er nød å tenke mer på skog i klimasammenheng det nærmeste tiåret enn vi har gjort, sier hun.

IKKE MED: SV mener Arnstads forslag er uaktuelt. Her med SV-leder Audun Lysbakken og Arnstad. Foto: Fredrik Hagen / NTB

I talen mandag slo Arnstad fast at hun synes det er urealistisk å elektrifisere alle installasjoner på sokkelen med kraft fra fastlandet. Hun viste da til hvordan spørsmålet er håndtert i Hurdalsplattformen.

– Den slår fast at elektrifiseringen av sokkelen i størst mulig grad skal skje med havvind eller annen fornybar kraft produsert på sokkelen. Det betyr en nyansert inngang til elektrifisering. Noen felt kan bli elektrifisert med kraft fra fastlandet, blant annet de som ligger i de områdene av landet som har vedvarende lav pris, men flesteparten må elektrifiseres med havvind, sa hun.

SV: – Uaktuelt

Energipolitisk talsperson i SV Lars Haltbrekken reagerer sterkt på Arnstads uttalelser.

Partiet, som er regjeringens nærmeste forhandlingsparter, kommer ikke til å gå med på en utsettelse av klimamålene, understreker han.

UANSVARLIG: Ifølge SVs Lars Haltbrekken mener Sps forslag er uansvarlig. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

– I den matkrisen vi står i nå hadde jeg trodd at Senterpartiet endelig forsto hvor viktig det er for Norge å skjerpe klimakampen, og dermed matsikkerheten.

Haltbrekken understreker at verden trenger flere utslippskutt, ikke færre.

– Vi vil bruke elektrifiseringen av sokkelen for å få fortgang i satsingen på havvind. Det bør Sp gjøre også. Vi deler bekymringen for å bruke landstrøm til oljeplattformene, men svaret er ikke å svekke klimakampen, sier Haltbrekken, og fortsetter:

– Vi kan ikke la Norges største forurenser, oljeselskapene, slippe unna jobben. Vi må skjerpe kravene om store utslippskutt fra oljeselskapene. Vi forventer at regjeringen legger fram en politikk som styrker kampen mot klimakrisen, ikke svekker den.

– Må produsere det vi kan

I forrige uke tok Fremskrittspartiet til orde for å senke utslippsmålene til olje- og gassindustrien fra 50 prosent til 40 prosent.

– Slik situasjonen er nå, er det best å justere ned målet, sa Terje Halleland, energipolitisk talsperson i Fremskrittspartiet (Frp) til NRK.

Terje Halleland (Frp) mener Norge må senke ambisjonene om utslippskutt i olje- og gassektoren. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Senterpartiets syn er at Norge skal produsere det vi kan av olje og gass for å hindre ustabilitet i de internasjonale energimarkedene, framholdt Arnstad.

– Vi skal også lete etter og utvikle nye olje og gassfelt. Dette er absolutt tiden for å utvikle, ikke avvikle oljenæringen slik det står i Hurdalsplattformen. Derfor er den såkalte TFO-runden som ble utlyst nå i januar i år viktig. Den kan gi grunnlag for nye funn nær eksisterende produksjon, som raskt kan komme i produksjon, sa hun.

Spør hvilke signaler Norge sender

Leder i Natur og Ungdom Gina Gylver mener Senterpartiets uttalelser er feige og usolidariske.

– Hva slags signaler sender det om et av verdens rikeste land skal utsette å nå klimamålet i 2030? Det er kritisk at vi får kuttet utslippene raskt nok til å avverge katastrofale klimaendringer, sier Gylver.

FEIGT: Gina Gylver i Natur og Ungdom mener Norge må ta større ansvar i kampen mot klimaendringene. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Hun mener Senterpartiets utsagn viser at den norske regjeringen er i utakt med resten av Europa, som nå bruker utfordringer med klimaendringene til å styrke ambisjonene for rask omstilling.

– Hvis vi ikke kan kutte utslippene gjennom elektrifisering av norsk sokkel, er alternativet å redusere aktiviteten og satse større på energieffektivisering og fornybar energi, sier Gylver.