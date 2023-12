Utfasingen av fossilt brensel er den største verkebyllen under årets klimatoppmøte i Dubai.



Verdenslederne har nå bare rundt 24 timer igjen på klokka før en mulig avtale om utfasing renner ut.

Mens noen land og grupper ønsker en avtale om utfasing av alt fossilt brensel, ønsker andre å kunne fortsette å bruke kull, olje og gass, dersom man reduserer utslippene. Noen er imot begge alternativene.

Både forskere, miljøorganisasjoner og flere verdensledere har vært tydelige på at en total utfasing av produksjonen og bruken av fossilt brensel, er helt avgjørende for å forhindre en global klimakatastrofe.



Wopke Hoekstram talte til forsamlingen under klimatoppmøtet og sa at alle de 27 EU-landene ønsker at klimamøtet må bli begynnelsen på slutten for fossile energikilder. Foto: Reuters

– La meg være veldig eksplisitt. Vi må fase ut alt fossilt brensel. Så enkelt er det. Og ikke fordi jeg sier det – fordi forskere forteller oss at det er målet vi bør leve opp til.

Det sa den tidligere Shell-ansatte Wopke Hoekstram, oljemannen som nå er EUs klimakommissær, under klimatoppmøtet i Dubai.

En FN-rapport fra november viser at planene er å produsere over det dobbelte (110 prosent mer) av det som er forenlig med 1,5-gradersmålet i Parisavtalen.

Samtidig har et historisk høyt antall «oljelobbyister» møtt opp under årets klimaforhandlinger.

Fredag ble det kjent at oljekartellet Opecs leder har bedt medlemslandene om å motarbeide enhver avtale på COP28 om utfasing av utvinning av fossil energi. Det har ført til kraftige reaksjoner fra en rekke land.

Ny rekord

Minst 2456 personer tilknyttet olje- og gassindustrien er til stede i Dubai. Dette er fire ganger så mange som på fjorårets COP i Sharm el-Sheikh, som i fjor var et rekordår.

Til sammenlikning har urfolksrepresentanter 316 offisielle representanter på møtet.

Aktivister protesterer mot fossilt brensel på sidelinjen av FNs klimatoppmøte COP28 i Dubai. Foto: AFP

Å sammenligne med tidligere klimatoppmøter er ikke helt enkelt, fordi nye FN-regler har i år gjort det lettere å få oversikt over hvem deltakerne representerer.

Årets COP slår alle rekorder, med over 100.000 deltakere.

Men ifølge Kick Big Polluters Out (KBPO) er antallet delegater med fossil-tilknytning i år rekordhøyt.

De som har havnet på lobbyist-listen, er delegater knyttet til selskaper eller organisasjoner som jobber med fossil energi.

Blant selskapene som har representanter på møtet, er ExxonMobil, BP og norske Equinor.

– Næringslivet og oljebransjen har for mye makt

Miljø- og utviklingsorganisasjon Spire er også på plass i Dubai, og har fulgt klimaforhandlingene tett i mange år.

De har observert at mens kampen om fossilt brensel intensiveres, så øker tendensen til tilstedeværelsen av det miljøbevegelsen kaller «oljelobbyistene».

– Næringslivet og oljebransjen har allerede altfor mye makt her. Og noe av det jeg syns er særlig kritikkverdig er hvilke type makt Equinor, Yara og Norsk Hydro har fått, sier Elise Åsnes, leder i Spire.

Elise Åsnes i miljøorganisasjonen Spire må sitte på gangen fordi hun ikke har blitt tildelt samme akkreditering som blant andre Equinor, Norsk Hydro og Yara. – Det er veldig urettferdig, vi trenger at sivilsamfunnet er til stede og sikrer klimarettferdige løsninger, sier hun. Foto: PRIVAT

Når NRK snakker med Åsnes så sitter hun i gangen utenfor et av møterommene i Dubai.

På innsiden er det kun de med så kalte «pink badges»-akkrediteringer som får lov være til stede.

De får bedriftene med på kjøpet som en del av den norske næringslivsdelegasjonen. Prislapp: 400.000 kroner.

– De har tilgang til mye mer informasjon på grunn av akkrediteringen som den norske delegasjonen har gitt dem. Det gir de en større mulighet til å påvirke, mens det minsker sivilsamfunnet sin mulighet, sier Åsnes.

Hun stusser over at «den store utslipperen» i Norge, Equinor, har «pink badge» og får muligheten til å være i rommet, men ikke sivilsamfunnet.

– Det syns jeg er veldig udemokratisk og sjokkerende at Norge har tilrettelagt for, sier Åsnes.

Equinor og Norsk Hydro er ikke enig i kritikken, les svaret lenger ned i artikkelen.

– Oppsiktsvekkende

Norge har i år en offisiell næringslivspaviljong på COP28, som statlige Innovasjon Norge står bak. Her deltar blant andre norske Equinor – et av verdens største oljeselskap.

Det har skapt kraftige reaksjoner.

Den norske næringslivsdelegasjon på plass i Dubai. For å være med må firmaene punge ut 400.000 kroner per delegasjonsplass. Foto: Eivind Molde / NRK

– Det er mildt sagt oppsiktsvekkende, for Equinor investerer forsvinnende lite i fornybar energi og har vist liten vilje til å omstille seg, sier Inga Fritzen Buan, seniorrådgiver for internasjonal klimapolitikk i WWF Verdens naturfond.

Innovasjon Norge stilte seg uforstående til kritikken i Dagsnytt 18, og mener næringslivet vil være helt avgjørende for å nå verdens klimamål.

– Mange av selskapene sier at de er her for å vise frem nye teknologiske løsninger på grønn omstilling som for eksempel karbonfangst- og lagring, men vi er ikke overbeviste, sier Buan.

Når man slipper inn tusenvis av representanter for fossilindustrien, som tjener enorme summer på å ødelegge klimaet, undergraver man selve hensikten med et klimatoppmøte, sier Elena Buan i WWF. Foto: Geir Barstein / WWF Verdens naturfond

Det er nemlig et stort press på at COP28 skal klare å levere noe konkret på utfasingen av olje og gass. Det tror WWF er noe av årsaken til at stadig flere «fossillobbyister» er til stede på klimatoppmøter.

– Det sier seg selv at fossilindustrien føler presset og for alvor begynner å bli redd for at vedtatte klimapolitikk vil få store konsekvenser for næringen, sier Buan.

– Gjør forhandlingene mer krevende

Norge har to agendaer under årets klimatoppmøte: finansiering av klimatiltak, og formidle at norsk olje- og gasspolitikk vil være viktig i energimiksen i verden fremover.

WWF mener Equinors deltakelse på klimatoppmøtet bare en forlengelse av strategien fra Norge, og at «fossillobbyistenes» tilstedeværelse bremser fremgangen og gjør klimaforhandlingene mer krevende.

– Fossillobbyistene forsøker å svekke ambisjonene for energiomstilling og vanne ut de formuleringene som går på utfasing av fossil energi. Det svekker også tilliten til klimaforhandlingene, sier Buan.

En klimaaktivist viser frem en plakat med teksten «End fossil fuels» under en klimademonstrasjon i Dubai. Foto: AFP

Equinor er ikke enig med kritikken.

– Equinor er på COP28 for å delta i den globale dialogen om klimapolitikk, men vi er også der for å presentere tiltak. Vår bransje har kapitalen og kompetansen som kreves for å ta oss gjennom energiomstillingen, sier Sissel Rinde, informasjonsdirektør i Equinor.

Equinor nevner tre tiltak de bidrar med under COP28:

Øke ambisjonene hos nasjonale olje- og gasselskaper og bidratt til å forme presidentskapets initiativ for avkarbonisering av olje og gass (OGDC), og oppfordret nasjonale oljeselskaper til å delta i initiativet.

25 millioner dollar og kompetanse til Verdensbankens metanfond for å hjelpe andre å redusere sine metanutslipp.

Støtter presidentskapets ambisjon om å tredoble fornybarkapasiteten innen 2030.

Norsk Hydro er heller ikke enig i kritikken, og sier de deltar på klimamøtet for å vise hvordan de kan nå klimamålene og «dele det» med andre.

– Norsk industri er verdensledende på mange områder. Vi har siden 1990 kuttet 55 prosent av CO2-utslippene fra aluminiumproduksjon ved våre norske verk, samtidig som vi har økt aluminiumproduksjonen med 70 prosent. Vi skal videre mot null utslipp, sier Halvor Molland, informasjonsdirektør i Norsk Hydro.