Syv selskaper har søkt om å få bygge ut havvind helt sør i Nordsjøen kalt Sørlige Nordsjø II.

Men vi vet ikke hva som finnes av liv der. Natur og miljø er nemlig ikke kartlagt ennå.

Dette får stortingsrepresentanter fra Rødt, MDG, KrF, Venstre, SV og Frp til å reagere.

– Regjeringen har vært altfor treige med å få gjennomført nødvendige kartlegginger av området, sier Lars Haltbrekken i SV.

Lars Haltbrekken, SV Foto: William Jobling / NRK

Først neste år starter kartlegging av biologisk mangfold og naturtyper på havbunnen i statlig regi.

– Bare sandpåstrøing! sier Sofie Marhaug i Rødt.

Sofie Marhaug, Rødt. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Hun mener det er feil å kartlegge naturen etter at havvindområdet er åpnet.

Kartleggingen av natur må jo avdekke om det i det hele tatt er forsvarlig å bygge vindkraft i området, påpeker Rødt.

– R egjeringen vil vri seg unna

Ifølge Rødt har regjeringen av den grunn forsømt Stortingets vedtak om naturkartlegging av framtidige områder for havvindområder.

Stortinget har bedt regjeringen sikre «grundig kartlegging for alle deler av havmiljøet i områder som er, og kan bli, aktuelle for norsk havvind.»

I tillegg har Stortinget vedtatt at havvindparker skal ha vesentlig bedre natur- og miljøregnskap enn tidligere energiprosjekter i Norge.

For å innfri dette kreves god kartlegging før og under utlysning, understreker Rasmus Hansson i MDG.

– Vi har sett tydelig hele veien at regjeringen vil vri seg unna, sier han.

– Trenger helhetlig plan

Heller ikke Venstre mener regjeringen har levert det Stortinget har vedtatt.

– Dette forventer vi at regjeringen følger opp. Vi mener regjeringen også må levere en helhetlig plan for naturkartlegging i henhold til vedtaket fra energimeldingen, sier stortingspolitiker Ola Elvestuen i Venstre.

Eller Fremskrittspartiet.

– Vi ser ikke stortingsvedtak som fulgt opp, og forventer at dette blir gjort i de områder hvor det er tenkt utbygginger, sier Terje Halleland i Frp. Les også Satser på havvind der vi knapt vet noe om naturen

– Vi forventer at regjeringen får opp farten, sier Kjell Ingolf Ropstad i KrF.

Høyre er noe mer avventende.

– Stortinget har med rette stilt høye miljø- og naturkrav, og bevisbyrden ligger nå hos regjeringen, sier Nikolai Astrup i Høyre.

OED: – Tilstrekkelig

Statssekretær Astrid Bergmål (Ap) i Olje- og energidepartementet (OED) nøyer seg med å si at det pågår, og planlegges for, kartlegging av natur i områdene som er aktuelle for havvind.

– Kartleggingen regjeringen har foreslått for neste år, inkluderer kartlegging av havbunnen, bunnsamfunn, fisk, sjøpattedyr og sjøfugl i områdene som er aktuelle for havvind i 2025. Dette vil utgjøre en helhetlig naturkartlegging.

Astrid Bergmål (Ap), statssekretær i Olje- og energidepartementet. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

SV har fått gjennomslag for 50 millioner ekstra til naturkartlegging av havvindområder. Dette skjedde i forhandlinger med regjeringspartiene Ap og Sp om neste års statsbudsjett.

Det vil da bevilges totalt 168 millioner kroner til kartlegging og forberedelse av havvindutlysning i 2025, ifølge OED.