Jo varmere det blir, jo mer ekstrem blir nedbøren.

I fjor herjet Hans og ødeleggelsene var enorme.

Like ille er det ikke nå, men nok til at ordføreren i Bø måtte be turister dra hjem tirsdag.

For Tor Henning Forberg var det så kraftig nedbør at veien ble stengt og han kom seg ikke hjem.

– Det var helt ekstremt. Det var elver der det er små bekker, og bekker der jeg ikke har sett vann før.

Regnet hindra Tor Henning Forberg fra å reise hjem til samboer og barn Foto: Tor Henning Forberg

Han ble overraska over hvordan Bø plutselig ble snudd på hodet, men håper ikke folk får panikk.

– Jeg har familien min i Horten, to barn og samboer, så jeg må jo hjem til dem etter hvert. Jeg er heldigere enn en del andre her. Det er sikkert noen som skal rekke en sydentur.

Åpner for ny landsdel

– Noe endrer seg. Det ser vi klart. Utviklinga er tydelig på at vi får flere sånne hendelser som vi har sett i Telemark fremover.

Det sier klimaforsker Reidun Gangstø til NRK.

I Oslo har kraftig nedbør økt med nesten 60 prosent på 30 år, viser tall fra Meteorologisk institutt. Siden ekstrem nedbør oppstår med varm luft, har Sør-Norge vært mest utsatt.

Det kraftige regnværet fikk konsekvenser for dette huset i Bø. Foto: Pär Ingvar Haukeland

Det kan endre seg. Ifølge Meteorologisk institutt, vil slike hendelser som i Telemark også ramme Nord-Norge i åra fremover.

Det store bildet: Klimaendringene gir mer styrtregn Har du tenkt at sommerdagene oftere blir avbrutt av en plutselig, intens regnskur? Da har du rett. Klimaendringene har allerede ført til økning i ekstremnedbør i Europa og Norge, ifølge FNs klimapanel og Norsk klimaservicesenter. Hvorfor regner det mer når verden blir varmere? Sveip for å lese mer. Javier Ernesto Auris Chavez / NRK Regnet samler seg Menneskeskapte utslipp av CO2 og andre klimagasser har allerede gjort verden varmere. Når det er varmt, fordamper vann opp i atmosfæren. Varmere klima gjør også at atmosfæren kan holde på mer vann, ifølge klimapanelet. Derfor fører en varmere verden til mer intens nedbør, særlig om sommeren. Hvor mye mer styrtregn har vi fått? Det har både blitt mer regn og mer styrtregn i Europa de siste årene, og det er knyttet til klimaendringene, ifølge FNs klimapanel. Også i Norge har antallet styrtregn, og hvor mye regn som kommer, økt de siste tiårene. På Blindern er det målt dobbelt så mange styrtregn som før, men målingene er usikre. Hvor mye verre blir det? Så langt har verden blitt rundt 1,1 grad varmere siden førindustriell tid. For hver grad varmere verden blir, venter forskerne nesten en dobling av antall ekstremnedbør-hendelser. Med dagens klimapolitikk ligger verden an til 2,8 graders oppvarming, ifølge UNEP.

– Det er høyere sannsynlighet fremover for at slikt vær inntreffer lenger i nord med den utviklinga vi ser, forteller klimaforskeren.

Nye måneder

Gangstø tror sesongen for kraftig nedbør vil bli utvidet på Østlandet.

Tidligere var det mest normalt med slike regnskyll på de varmeste månedene. Men det har endret seg, for i Oslo har det kommet en dag ekstra med kraftig regnskyll i månedene mai til august.

Klimaforsker Reidun Gangstø ved Meteorologisk institutt forventer mer kraftig nedbør fremover. Foto: Helge Tvedten / NRK

Tallene for resten av landet er noe usikkert, men den samme utviklinga ser man også i Bergen og Tromsø.

Nedbøren i Norge har generelt økt med 20 prosent siden 1900. Men den samme utviklinga gjelder ikke om sommeren.

Det vil si at når regnet først kommer, så kommer det intenst.

– Mer kraftig regn vil føre til økte utfordringer med overvann, oversvømmelser, flom og skred. Vi trenger både å tilpasse oss og å gjøre det vi kan for å kutte utslipp, sier klimaforskeren.

Etter noen intense timer med regnskyll var noe av Eikavegen i Bø forsvunnet. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Slik forbereder du deg

Farevarselet for intenst nedbør fortsetter utover tirsdag kveld. Forsikringsselskapet ber personer forberede seg.

Kommunikasjonsdirektør i Gjensidige Forsikring Øystein Thoresen forteller denne typen ekstrem nedbør kommer hyppigere og hyppigere.

– Hvis du har kjeller så er det lurt å få ut verdigjenstander. Eller få det vekk fra gulvet. Det viser seg at kjellere ofte fyller seg med vann, sier han.

Han har en klar oppfordring til huseiere. De som har mulighet for å lede vannet vekk fra huset er dette det beste.