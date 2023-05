Oljeministeren avviser behov for ny ryddeplan for Nordsjøen

Etter at NRK fortalte hvordan millioner av tonn med betong og stål kan bli stående i Nordsjøen for alltid, kom SV med en oppfordring til regjeringen.

Lars Haltbrekken (SV) ba regjeringen lage en skikkelig plan for opprydningen etter oljeindustrien, gjennom en stortingsmelding.

Nå har olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) svart:

– Vi har et klart og veletablert regelverk og gode systemer rundt avslutning av petroleumsvirksomhet i Norge.

Ministeren påpeker at alle saker er forskjellige og at det derfor er avgjørende med en «sak-til-sak-vurdering», som er dagens praksis.

– Jeg ser ikke behov for noen ny politikk på dette området og derfor heller ikke en stortingsmelding om disponering, avslutter Aasland.