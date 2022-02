Bildet over er tatt ved Vingrom, i retning der ny trasé planlegges i tunnel forbi Lillehammer, som en del av den nye strekningen Roterud-Storhove.

I statsbudsjettet presenteres stortingspolitikerne for en liten brøkdel av klimagassutslippene for dette og andre veiprosjekter. For veien forbi Lillehammer kan faktiske utslipp være over 15 ganger større enn tallene statsbudsjettet viser.

– Har politikerne visst om at det bare orienteres om en brøkdel av utslippene? Og hvor godt har beslutningsgrunnlaget deres vært, spør Guro Hauge, fagansvarlig for bygg og materialer i Miljøstiftelsen Zero.

Zero har gått gjennom klimabudsjettene og gjort en sammenstilling som viser gapet mellom tallene i statsbudsjettet og de reelle, totale klimagassutslippene:

I veiprosjektene i statsbudsjettet vises kun utslipp fra maskinene (blå søyler). Utslippene fra produksjon av materialer, sement, asfalt og stål, og transport av disse, er ikke inkludert (røde søyler).

Det er heller ikke utslipp utløst av nedbygd natur som myr og skog.

NRK har spurt den nylig avgåtte samferdselsministeren om hvordan beslutningsgrunnlaget for reelle utslipp har vært.

EKS-STATSRÅD: Med dagens kunnskap ville mer myr ha blitt spart ved tidligere veibygging, ifølge Knut Arild Hareide. Foto: Torstein Bøe

– På direkte utslipp har det vært bra, skriver Knut Arild Hareide i en tekstmelding, «og så er jeg glad for at det også jobbes med indirekte utslipp.»

– Ville en gått for alle prosjektene om helheten rundt utslippene lå til grunn?

– Med dagens kunnskap og fokus ville trolig noen veier fire til åtte år tilbake i tid ha gått over mindre myr. Jeg er enig i at nedbygging av natur er en utfordring vi må ta tak i.

VEIER SOM BYGGES: Denne saken handler om utslippene som kommer når en ny vei bygges. I tillegg kommer utslippene fra bilene som bruker veien. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Må måles på hele avtrykket

Zeros Guro Hauge fremhever de store utslippene fra byggematerialene.

– Der kan det gjøres mange tiltak for å kutte. Sammen med Veidekke har vi sett at det er mulig å halvere utslippene sammenlignet med standard byggemetoder. For å få til dette må Nye Veier, Statens vegvesen og Bane Nor måles på hele klimafotavtrykket for hvert prosjekt, og det må stilles krav til å redusere utslippene, mener hun.

HELHETSBILDET: Guro Hauge mener politikerne trenger informasjonen om totale utslipp for å styre pengene tydeligere mot grønnere veiutbygging. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Nye Veier og Statens vegvesen sitter allerede på klimabudsjetter som viser totalutslippene. Men departementet etterspør kun direkte utslipp.

Følger FNs regler

«Det norske utslippsregnskapet utarbeides etter retningslinjer fra FN og er i tråd med dette», svarer Samferdselsdepartementets fagseksjon i en e-post til NRK.

Hvert land tar ansvar for sine utslipp. Materialer som importeres til Norge og til bruk i for eksempel veibygging, er eksportlandets forpliktelse.

Og:

Inkluderes utslipp fra produksjonen av varer som brukes når man bygger veiene, vil utslippene telles to ganger, siden de også regnes inn i sektorene de stammer fra, påpeker departementet.

«Det vil eventuelt være et klart brudd med FNs retningslinjer for utslippsregnskap. Dessuten vil ansvaret for å redusere utslippene bli svært utydelige.»

Utslippene etter naturinngrep, som fra myr, fanges ikke opp av transportsektoren.

«De inngår i sektoren skog- og arealbruk og teller med i våre klimaforpliktelser ovenfor FN og EU.»

– Gir feil bilde

Det holder ikke, ifølge Zero. Miljøstiftelsen mener politikerne gis et feil bilde.

INNGREP: Inngrepene er allerede store, der traseen skal utvides. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Dette handler ikke om at Norge skal endre sine internasjonale utslippsrapporteringer. Dette handler om at Stortinget skal få informasjon om konsekvensene av de vedtakene de gjør. Poenget med informasjonen er at politikere også må stille krav til utslippsreduksjoner, sier Guro Hauge.

Hun viser til at det skal brukes 1200 milliarder gjennom Nasjonal transportplan.

– Nye Veier, Statens vegvesen og Bane Nord må gis tydelig mandag til å satse på løsninger som kutter utslipp. Ved å bruke pengene smart kan vi bygge opp grønne industriløsninger

Ber om endring

ALT MÅ MED: SVs Mona Fagerås vil ha alle utslipp med i beregninger politikerne får. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Ap, Sp og SV reagerer på praksisen som har rådet. Under budsjettbehandlingen i høst ble partiene enige om at de ønsker en justering. Aps Nils Kristen Sandtrøen mener gjennomgangen fra Zero viser at den borgerlige, avgåtte regjeringen ikke gjorde en god nok jobb med å få frem de totale utslippene.

– Bildet som de folkevalgte på Stortinget har fått, har vært både utydelig og ufullstendig. Nå skal de reelle og totale utslippene og tapet av natur på bordet. Det er også en viktig tankegang i Hurdalsplattformen, sier Sandtrøen, som sitter i transportkomiteen på Stortinget.

I vedtaket ber samarbeidspartiene om en endring fra og med statsbudsjettet 2023.

– Det innebærer at alle klimagassutslipp fra transportutbygginger må tas med i beregninger. Særlig indirekte utslipp som følge av utbygging, og utslipp som følge av nedbygging av natur, for eksempel myr, har det før ikke vært rapportert godt nok på, sier SVs Mona Fagerås i transportkomiteen.

Nye Veier opplyser at de begynte med klimabudsjetter i 2016. Disse har gradvis blitt grundigere. Vegvesenet startet med pilotprosjekter i 2015, og innførte krav om klimabudsjett i alle prosjekt over 50 millioner kroner fra 2019.