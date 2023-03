Lanserte klimakampanje - kjenner ikke til egne utslipp

Plasseringen av logoen er god. Der, langs kragen på boblejakka til verdensmester Johannes Thingnes Bø, skimtes en smeltende snøkrystall.

Den skal symbolisere at noe er alvorlig galt, skriver Norges skiskytterforbund (NSSF) om sin klimakampanje.

Men hvilke utslipp står forbundet selv for?

For tre år siden fikk NRK tilsendt en liste fra NSSF over landslagets reisevirksomhet. Målet var å se nærmere på klimaavtrykket til idretter som er avhengig av snø.

Så kom pandemien. Nå, tre år og en fersk klimakampanje senere, har NRK spurt forbundet igjen.

De forklarer at de er i gang med å se nærmere på fire store utslippskilder: mat, utstyr, transport og snøproduksjon.

I desember fraktet Norges skiskytterforbund mer enn 50 lass kunstsnø til et snøfritt Sjusjøen for å gjennomføre sesongstart. Foto: EVEN BJØRINGSØY JOHNSEN / EVEN BJØRINGSØY JOHNSEN / NRK

For transport viser forbundet til en gammel oversikt, laget «for en tid tilbake». Den er identisk den NRK fikk tilsendt i 2020.

Skiskytterlandslagets reiser Ekspandér faktaboks Dette er oversikten Norges skiskytterforbund har sendt over landslagets reiser: Verdenscuphelg 1-3 25 stk fly t/r oslo-europa (munchen-Salzburg-Geneva)

3x9 seter leiebil kjøring mellom 3 destinasjoner

1 utstyrsbil oslo-europa og mellom destinasjoner

1 smøretrailer oslo-europa og mellom destinasjoner Verdenscuphelg 4-6 25 stk fly t/r oslo-europa (munchen-Salzburg-Geneva)

3x9 seter leiebil kjøring mellom 3 destinasjoner

1 utstyrsbil mellom destinasjoner

1 smøretrailer mellom destinasjoner

munchen-oberhof-ruhpolding Verdenscuphelg 7-8 25 stk fly t/r oslo-europa (munchen-Salzburg-Geneva)

3x9 seter leiebil kjøring mellom 3 destinasjoner

1 utstyrsbil mellom destinasjoner og retur europa-oslo

1 smøretrailer mellom destinasjoner og retur europa-oslo Samling 1, Europa 20 stk fly t/r oslo-europa (munchen-Salzburg-Geneva-milano)

2x9 seter leiebil kjøring, snitt 50 mil per bil

1 utstyrsbil t/r oslo europa Samling 2, Europa 20 stk fly t/r oslo-europa (munchen-Salzburg-Geneva-milano)

2x9 seter leiebil kjøring, snitt 50 mil per bil

1 utstyrsbil t/r oslo europa

Norges skiskytterforbund har ennå ingen oversikt over egne klimautslipp.

Likevel har NSSF lansert en egen klimakampanje for å markere at de er «utålmodige etter klimatiltak» og for å oppfordre politikerne til å «raska på».

Skal måle, men leter etter riktig verktøy

Med prosjektet Snøkrystall vil NSSF «sette fart på debatten» fordi de «ønsker klimatiltak som monner» – alt med hjelp fra klimabyrået Footprint.

Logo til prosjekt Snøkrystall.

– Kraften skiskytterne har i denne saken går langt utenfor det utslippet de selv representerer, sier Johanna Victoria Barcia, seniorrådgiver i klimabyrået.

Hun forteller at de er godt i gang med å kartlegge utslipp og se på tiltak som å tilpasse terminkalenderen, redusere utstyrsbruk og transport.

– Ikke bare i eliten, men også breddeidretten, sier Barcia.

Snø og klimaendringer er en såkalt markørsak for forbundet.

– Norsk skiskyting får ikke endret verden alene, men vi synes det er viktig at vi har en stemme i dette, sier Morten Djupvik, generalsekretær i Norges skiskytterforbund.

– Gjør dere egentlig klimakutt i dag eller er dette planlagte tiltak?

– Det aller meste her er planlagte tiltak, sier Djupvik.

Morten Djupvik, generalsekretær i Norges skiskytterforbund. Foto: Berit Roald / NTB

– Vi er veldig innforstått med at vi ikke har mange nok tiltak, og kanskje ikke de tiltakene vi har i dag er gode nok heller, men vi tenker at det ikke skal være en hindring for å heve stemmen og ha snøkrystallkampanjen pågående, sier generalsekretæren.

– Hvorfor lansere en kampanje før tiltakene er på plass?

– Alternativet er å bare sitte og vente, ikke gjøre noen ting, sier Djupvik.

Frykter grønnvasking

Den unnskyldningen er ikke god nok, mener Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.

– I utgangspunktet er det veldig bra at vintersporten hever stemmen i klimadebatten, og kan være med på å skape den kriseforståelse vi trenger, sier hun.

– Problemet er når det ikke følges opp med konkrete tiltak og kutt. Da blir det mer som grønnvasking enn reelle tiltak. Det er synd, sier Gylver.

Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Forbundet sier at tiltakene kommer snart?

– Det er det alle har sagt i klimapolitikken siden 90-tallet. Forbundet bør være tydeligere, be om politiske tiltak og be om større kutt. Vi trenger at de fyller strategiene sine med innhold, sier Gylver.

Norges skiskytterforbund mener at kampanjen er nettopp et forsøk på det Gylver etterspør.

– Det mener vi kom tydelig fram da vi lanserte prosjektet, sier generalsekretær Morten Djupvik.

– Vi er helt enige i at strategier skal fylles med innhold. Nettopp derfor er vi også opptatt av å sørge for at innholdet og de konkrete tiltakene vi iverksetter, er godt forankret når vi setter dem ut i livet, sier Djupvik.

Lederen for Natur og Ungdom kritiserte forbundet også før jul. Da manglet snøen til sesongstarten på Sjusjøen.

Forbundets løsning? Frakte et titalls lass kunstsnø opp på fjellet med lastebil.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Natur og Ungdom mente de burde benyttet anledningen til å ringe med alarmklokkene.

Forbundet tok selvkritikk. Så ble prosjektet Snøkrystall lansert i januar.

– Arrangementet på Sjusjøen viste oss hvor viktig dette er. Her er vi nødt til å ta tak, her er vi nødt til å stå sammen, og virkelig brette opp ermene, sier Djupvik.

– Er dette grønnvasking?

– Hvis det ikke fylles med konkrete tiltak, er det åpenbart det. Det er fremskritt fra der de var for noen måneder siden, men de må passe seg for at det ikke bare er til pynt, da er det kontraproduktivt, sier Gylver.

Ble ikke nevnt under VM

Da kampanjen ble lansert i januar fikk landslaget klistret logoen av den smeltende snøkrystallen på jakka. Forbundet høstet skryt fra statsminister Jonas Gahr Støre for å fokusere på en viktig sak, og hvermannsen kunne legge snøkrystallen på sitt eget profilbilde dersom de ville støtte kampanjen.

Så ble det stille.

Under VM i Oberhof ble ikke klimakampanjen nevnt med ett eneste ord, til tross for at verdens øyne var på de norske utøverne som hentet hjem hele 13 medaljer.

Foto: Javad Parsa / NTB

– Det handler nok om at i et VM så er man veldig opptatt av akkurat det en holder på med, sier generalsekretær Morten Djupvik.

NRK har sjekket de digitale kanalene til forbundets hovedsponsorer. Ingen av dem har delt snøkrystallen eller informasjon om prosjektet.

Forbundet og én eliteutøver har lagt logoen på sitt profilbilde på Instagram, ellers har ingen andre frontet kampanjen utad.

– Vår intensjon med kampanjen er ikke først og fremst å få flest mulige likes blant våre utøvere. Jeg mener av hele mitt hjerte at skiskyting som organisasjon virkelig tar dette her på alvor, og ønsker å gjøre det vi kan for å bevare vinteren, sier Djupvik.

Denne uken inviterer de til konferanse i Holmenkollen for å snakke om klima og miljø sammen med Skiforbundet og flere andre aktører. De er også i gang med å kartlegge utslippene fra arrangementet.

Om du synes den smeltende logoen ser kjent ut, er det kanskje ikke så rart. Norges skiskytterforbund har nemlig vært involvert en lignende kampanje tidligere.

Ba om klimatiltak for mer enn 10 år siden

I 2007 ble kampanjen Hvit vinter lansert, startet av Vegard Ulvang og Gudmund Skjeldal.

Det ble utlyst klimastipend og miljøsertifisering av klubber som ville bli grønnere. Jens Stoltenberg skulle være med på skitur for å snakke om hvordan Norge skulle ta vare på vinteren.

De to logoene er slående like:

Prosjektet fikk 3,4 millioner kroner i støtte over en periode på fire år, blant annet fra Klima- og miljødepartementet.

Norges skiskytterforbund var blant forbundene som støttet prosjektet med penger.

Så, fire år senere, ble prosjektet overlevert til Idrettsforbundet, Skiforeningen, Skiforbundet og Norges skiskytterforbund.

Hva skjedde?

– Jeg husker veldig godt kampanjen, som var et veldig bra initiativ, sier Djupvik.

– Utfordringene er akkurat de samme nå, så i den grad vi kan bygge videre på det arbeidet Hvit vinter gjorde den gangen, er vi veldig glad for det, sier han.

– Hvorfor ble ikke Hvit vinter videreført den gangen, istedenfor å lansere noe nytt nå, som på mange måter ligner?

– Det vet jeg faktisk ikke, jeg var ikke involvert.