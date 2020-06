Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I en undersøkelse Opinion har gjort for NRK, svarer 60 prosent av de spurte at de er helt eller ganske enig i påstanden «Det er riktig av regjeringen å gi krisestøtte til oljenæringen under koronakrisen».

Bare 15 prosent sier de er helt eller ganske uenig i å gi slik krisehjelp.

Samtidig sier 55 prosent at regjeringen bør stille strenge klimakrav til krisepakkene til næringslivet. Her er 22 prosent helt eller ganske uenig.

Om undersøkelsen Ekspandér faktaboks Opinion har gjennomført undersøkelsen på oppdrag for NRK. Undersøkelsen er gjennomført i et representativt utvalg på 1016 personer over 18 år. Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet 27. mai til 3. juni, og feilmarginene ligger på mellom 1,3 og 3,1 prosentpoeng.

Høyre: – Ikke overrasket

IKKE OVERRASKET: Parlamentarisk leder Trond Helleland i Høyre synes krisepakken til oljenæringen har truffet veldig bra både i forhold til næringen og folkemeningen. Foto: David Krekling / NRK

– Jeg synes vi har truffet veldig bra, både regjering og storting.

Det sier parlamentarisk leder Trond Helleland i Høyre, som var med å lose oljenæringens krisepakke til flertall på Stortinget.

Med støtte fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet ble resultatet en pakke på omtrent 8 milliarder kroner til oljenæringen. Målingen er utført før enigheten på Stortinget.

– Det er gjort mange grep, både når det gjelder de som ønsker å prioritere oljenæringen, men også for dem som ønsker å prioritere klima, sier Helleland.

Han får støtte av partileder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet.

VIL HA INDUSTRI: Ap-leder Jonas Gahr Støre mener kompetansen i oljeindustrien er avgjørende for å omstille Norge i en grønnere retning. Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

– Dette gjenspeiler at nordmenn kjenner sin industri, og vet at den er viktig for arbeid og familiers inntekt. Det er i en oppegående industri vi kan stille krav og ha ambisjoner om å kutte utslipp og utvikle teknologi. Det tror jeg mange som jobber tett opp mot industriarbeidsplasser vet, sier Støre.

Han sier krisepakkens formål var å redde olje- og gassnæringen og få i gang prosjekter som allerede var under planlegging. Denne næringen skal igjen være med å utvikle teknologien som skal kutte utslipp og sikre fornybar energi.

– Vi må se sammenhengen. Det er disse verftene som også bygger havvind, og de bygger det basert på erfaringen fra å bygge for eksempel oljeplattformer. Det er disse bedriftene som kan utvikle norsk hydrogenproduksjon på bakgrunn av karbonfangst og lagring. Dette er en sammenhengende industri, sier Støre.

Samtidig mener Ap-lederen at Høyre og regjeringen ikke gjør nok på andre områder innen klima og miljø.

– Jeg mener regjeringen i dag er altfor defensiv. Den har ikke sterke stimulanser til å gå videre på både fangst og lagring av CO₂, hydrogensatsing, havvind også videre. Det er andre områder der vi må gjøre satsinger, sier Støre.

SV: – Folket på linje med SV

STØTTE I FOLKET: SVs Kari Kaski mener Opinions undersøkelse viser at SVs syn har støtte i folket. Foto: Tom Arne Søyland / NRK

SVs finanspolitiske talsperson Kari Kaski valgte å trekke partiet fra forhandlingene om krisepakken for oljenæringen. Hun føler likevel at resultatene i undersøkelsen Opinion har gjort for NRK viser at partiet har flertallets støtte når det kommer til krisepakke til oljenæringen.

– Også SV var klar til å gi en krisepakke til oljenæringen. Det har vi gjort til mange bransjer. Men SV ville stille krav til at man ikke kunne ta ut utbytte eller øke lederlønningene, men også til å kutte klimagassutslipp og omstilling. Jeg ser at det er flere som ønsker å stille klimakrav, så der er folket på linje med SV, sier Kaski.