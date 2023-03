Mener Ukraina-krigen har fremskyndet det grønne skiftet

Tidsskriftet The Economist skriver i en bredt anlagt artikkel at krigen i Ukraina har fremskyndet det grønne skiftet – hvordan verden skal slutte å slippe ut klimagassen CO₂.

– Det tror jeg er helt riktig, sier sjefanalytiker i Nordea, Thina Saltvedt, om The Economists anslag.

Også forskningsleder i Cicero, Merethe Dotterud Leiren, mener at krigen har vært med på å fremskynde den grønne given.

– Det er ingen tvil om at krigen med dens konsekvenser også globalt har skrudd opp tempoet på det grønne skiftet, sier Thina Saltvedt. Foto: Nordea

Hun forklaret det med at klimapolitikk henger tett sammen med energipolitikk

– I EU lå importen av gass fra Russland på rundt 40 prosent og har sunket til 9 prosent. Det er et veldig drastisk kutt, sier Leiren.

Ifølge Economist har krigen påvirket omstillingen på tre måter:

Mer ambisiøse mål

Rent politisk har EU møtt bortfallet av russisk gass med en klar plan. Og den planen handler om det grønne skiftet.

– EU svarer på enhver krise for tiden, enten det er pandemi eller energikrise, med grønn giv. Et veldig tydelig eksempel på det er REPowerEU-planen som kom som et direkte svar på krigen, sier Leiren.

Planen hun snakker om er REPowerEU. Den både styrker EUs klimapolitikk og får opp tempoet i omstillingen, blant annet ved å lempe på konsesjonsprosesser.

Blant målene i den nye planen at EU nå vil fordoble produksjonen av solkraft innen 2025. Før var dette målet år 2030.

Må betale mer

Krigen har ført til at gassprisene har steget kraftig. Selv om prisene er lavere enn toppnivået fra juni 2022, er de fortsatt langt høyere enn de prisene man er blitt vant til det siste tiåret.

Høye priser gjør det mer lønnsomt å investere i fornybar energi, skriver Rystad Energy.

Med kraftprisene som gjaldt før krigen, tok det i gjennomsnitt elleve år å betale hva det kostet å bygge et solkraftverk i Tyskland.

Dagens priser gjør at det samme solkraftverket nå vil kunne bli nedbetalt i løpet av tre år.

Blitt dyrere å lage fornybar

De siste månedene har det vært en prisøkning på fornybar kraft, men Saltvedt mener at det ikke vil vare.

– Den prisøkningen vi ser nå på grunn av stor etterspørsel for å erstatte russisk gass og olje, er ventet å føre til økt produksjon og dermed lavere priser igjen på sikt, sier hun.

– Kostnadene ved å produsere vindkraft på land, batteriteknologi og solkraft har falt veldig mye de siste ti årene, fortsetter Thina Saltvedt.

Et eksempel er prisen på energi fra solceller. Ifølge JPMorgan har den gått ned med 89 prosent siden 2009.

Krigen har ført til at flere land i Europa har fyrt opp gamle kullkraftverk. Foto: Wolfgang Rattay / Reuters

Har brukt mer kull

Verden brukte mer kull i 2022 enn noen gang tidligere, skriver Det internasjonale energibyrået IEA.

For første gang brukte verden over 8 milliarder tonn kull. 2022 overgikk dermed 2013, det tidligere rekordåret.

En del av økningen skyldes at EU har brukt mer kull ettersom de kjøper mindre gass fra Russland.

– Man klarer ikke å gjøre omstillingen over natta. Det er ganske store tall det er snakk om, sier Dotterud Leiren.

Saltvedt tror at den økte kullbruken ikke vil vare. Det er ikke investert i mange nye kullkraftverk i EU. I stedet har man satt i drift noen av de man hadde fra før, for å kunne sikre at man har tilgang på nok energi.

– De er bare ment å være som en sikkerhet de nærmeste ett til tre årene, sier Thina Saltvedt.