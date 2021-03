Måtte reparere frøhvelvet for 193 millioner. Skyldte på klimaendringer.

– Det er helt nytt for meg. Det var ikke det vi fikk beskjed om da saken kom til Stortinget, sier Karin Andersen (SV).

Hun ledet komiteen som i 2018 bevilget 193 millioner skatte­kroner til utbedringen av Svalbard globale frøhvelv.

Det var fire ganger så mye som det hadde kostet å bygge anlegget.

– Har Stortinget fått feil informasjon?

– Det må vi finne ut av. Det er lov å gjøre feil, men det er viktig at Stor­tinget får vite det som er fakta, og at det ikke blir pyntet på.

Pekte på global oppvarming

NRK avslørte i går at folk og frø har vært i fare i «Dommedagshvelvet» utenfor Longyearbyen.

Svalbard er så kaldt at bakken er perma­nent frossen. Da perma­frosten ikke kom tilbake etter bygging, var tunnelen som leder inn til frø­hallene hverken vann­tett eller stabil.

I til­rådnin­gen skrev regjeringen at jorda ikke frøs på grunn av «global opp­varming og økte ned­børs­mengder».

Det var denne informa­sjonen Stor­tinget la til grunn da det god­kjente den kost­bare ut­bedringen.

Svalbard er et av stedene i verden hvor klima­endringene skjer raskest. Men fag­folkene som vurderte skadene for myn­dighetene, vektla andre år­saker enn klima­endringer.

Svalbardrøret i frøhvelvet ble byttet ut med en ny, vanntett betongtunnel. Foto: Jonathan Berger, Riccardo Gangale / Svalbard Global Seed Vault

Et kjent problem

– Klima­endringer hjalp ikke akkurat på situasjonen, men var nok ikke den viktigste faktoren i dette til­fellet, sier Arne Instanes.

Han er professor i geo­teknikk ved Uni­versitets­senteret på Svalbard og Høg­skulen på Vest­landet. I 2014 ble han leid inn av Stats­bygg for å finne ut hva som hadde gått galt.

I rapporten listet han opp en rekke problemer som ikke hadde med klima å gjøre:

Problemene ved hvelvet Ekspandér faktaboks Blir permafrosten varmet opp under bygging, vil det ta lang tid å få kjølt den ned naturlig. I enkelte tilfeller vil det også være umulig. Dette har man visst om lenge.

Derfor må det iblant benyttes kjølerør med iskald gass eller saltlake for å fryse grunnen igjen. Det ble ikke gjort ved frøhvelvet.

Det rant svært mye smeltevann i området rundt frøhvelvet, vann som ikke var kartlagt før byggestart. Vannet trengte ned i bakken og varmet opp permafrosten ytterligere.

Det gjorde også det tekniske utstyret, kontoret og doen man hadde plassert inne i fjellet.

Inngangsportalen i mørk betong absorberte solvarme og kan ha bidratt til å holde bakken opptint.

Et varmere klima har gjort permafrosten enda mer sårbar for slik byggeaktivitet.

I tillegg til problemene med permafrosten var adkomsttunnelen bygget med fall ned mot fjellet. Dermed rant vannet innover i anlegget, og ikke ut i det fri.

– Det er et kjent problem at bygge- og anleggs­aktivitet skaper skader på perma­frosten, som gjør at den opp­fører seg anner­ledes enn om den hadde fått ligge i fred, sier Instanes.

– Så dette var en byggetabbe?

– Når du har lite penger og lite tid, da må du iblant velge løsninger som ikke er optimale, svarer professoren.

Arne Instanes, professor i geoteknikk. Foto: Ronald Hole Fossåskaret / NRK

Sårbart bygg

«Uheldige ute­glemmel­ser» og «uheldige valg» under plan­legging og bygging ble trukket fram som årsak i en ny rapport som Stats­bygg fikk i 2017. Den ble skrevet av Nor­consult og be­skrev anlegget som «svært sårbart».

Rapporten nevnte også klima­endringer. De hadde gjort sår­barheten «mer synlig».

Svalbard globale frøhvelv. Tegnet av arkitekt Peter Söderman og utsmykket av kunstner Dyveke Sanne. Foto: NordGen

NRK har snakket med flere meteoro­loger, geo­grafer og ingen­iører om pro­ble­mene ved frø­hvelvet. De mener det var optimistisk å tro at bakken skulle fryse raskt uten kunstig ned­kjøling. Spesielt i et område med mye rennende vann.

Ikke villedet

Tilrådningen ble skrevet av Kom­munal- og moder­niserings­departe­mentet. De holder fast ved at det var klima­endringer som med­førte proble­mene.

På spørsmål om de har villedet Stortinget, svarer fag­avdelingen i departe­mentet:

«Omtalen i propo­sisjonen bygger på den infor­masjo­nen departe­mentet hadde på det tids­punkt den ble skrevet ... Det er etter vår vurdering ikke villedende å si at klima­endringer er hoved­årsaken til at inn­gangen måtte skiftes ut».

Utbedringene pågikk i 2018. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Det var Stats­bygg som hadde ansvaret for å bygge og vedlike­holde anlegget.

Kommunikasjons­direktør Hege Njaa Aschim for­klarer at det var stramt tids­skjema som satte en stopper for nye for­under­søkelser. Dessuten hadde man bygget lignende gruve­anlegg uten pro­blemer før, for­klarer hun.

– Det er ikke en bygge­tabbe, gitt det forut­setningen vi hadde da. Det har vi tenkt nytt om i etter­tid, sier Aschim og viser til den omfattende ut­bedringen, da de valgte å bygge en vann­tett tunnel i betong.

Klimamyte

Historien om frø­hvelvet er eksem­pel på et større problem, mener Arne Instanes. Profes­soren mener at det har oppstått en «myte» om at klima­endringer ødelegger bygninger på Svalbard.

At klima­endringer og skader inn­treffer samtidig, betyr ikke at klima­endringer har forårsaket skadene.

– Er det lettere å slippe unna med byggefeil ved å skylde på klima­endringer?

– Det er som regel mange faktorer som spiller inn når noe går galt i et bygge­prosjekt. Ofte kan det være vanskelig å iden­tifisere betyd­ningen av disse for­skjellige faktorene. I slike tilfeller kan det nok være fristende å skylde på klima­endringer, sier han.

– Dette mener jeg er svært uheldig, da det bidrar til å opp­rett­holde en bygge­aktivitet som ikke er til­passet perma­frost, dagens klima og klima­endringer.